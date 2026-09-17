Черно море с кадрови проблеми преди гостуването на Арда

Илиан Илиев определи група от 23 футболисти, а новото попълнение Йоргос Понтику попадна сред избраниците

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 23 футболисти за гостуването на Арда от десетия кръг на efbet Лига. Двубоят е на 19 септември от 19:00 часа в Кърджали.

„Моряците“ ще бъдат без няколко основни футболисти. Заради контузии от състава отпадат Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Селсо Сидни и Емануил Няголов. Алекс Колев също е с травма и продължава възстановяването си по индивидуална програма.

За сметка на отсъстващите Илиан Илиев включи в групата младите Кристиан Михайлов и Димитър Кичуков. Сред избраниците е и последното ново попълнение на варненци Йоргос Понтику.

В групата попадат още Кристиан Томов, Дамян Христов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Мартин Банев, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Петър Андреев, Иван Тасев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Индриас Бунаас, Георги Лазаров, Хорхе Падиля и останалите включени в разширения състав.