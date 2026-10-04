Звездите на Hell’s Kitchen в епична кулинарна битка – Никола Симеонов срещу Нора Недкова  

Истински кулинарен сблъсък се задава в Брезник!

На 10 октомври от 11:30 часа площадът пред НЧ „Просвещение 1870“ ще се превърне в голяма кухня на открито, когато националният фестивал „Вкусовете на България“ пристигне в града с две от най-разпознаваемите лица на Hell’s Kitchen – су-шефът на риалитито Никола Симеонов и Нора Недкова от звездния отбор на адската кухня.

Двамата ще застанат от двете страни на котлоните в приятелска, но епична битка на вкусове, кулинарни техники и въображение. Кой ще спечели публиката – Никола или Нора? Отговорът ще дадат самите гости на фестивала, които ще могат не само да наблюдават приготвянето на ястията, но и да ги опитат. Приготвената храна ще бъде раздавана безплатно до изчерпване на предвидените количества.

„Вкусовете на България“ гостува в Брезник с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на културата и Община Брезник. Мисията на инициативата е да популяризира гастрономическия туризъм и да съхранява кулинарното наследство на различните региони на страната, като среща старите български рецепти със съвременния прочит на популярни шеф-готвачи.

Специален акцент отново ще бъде участието на етнографа Силвия Янева. Тя ще върне публиката десетилетия назад, представяйки стари рецепти, начина им на приготвяне и историите, свързани с българската трапеза. Янева е позната на публиката на фестивала и с демонстрациите си в старинни съдове, някои от които са на повече от век – своеобразен мост между кухнята на нашите предци и съвременния начин на живот.

Кулинарната битка ще върви ръка за ръка с музикално шоу. На сцената ще излязат Пламена Петрова, позната от „Като две капки вода“, и Боряна Пантелеева – Бриана от „Гласът на България“.

Водещи на събитието ще бъдат Нина Хамилтън и Красимир Недялков, като Краси няма да остане само с микрофона на водещ – публиката може да очаква и музикални изпълнения от него.

Организаторите са подготвили срещи с участниците, снимки, музика, кулинарни демонстрации и много възможности хората да станат част от самото шоу.

След Бургас, Поморие, Руен, Пирдоп, Троян, Своге, Чавдар, Мирково, Девин и Стара Загора, „Вкусовете на България“ продължава своята национална обиколка, превръщайки всяка своя спирка в среща между местните традиции, звездната кухня и съвременния гастрономически туризъм.

На 10 октомври от 11:30 часа въпросът в Брезник ще бъде само един:

Никола или Нора – кой ще спечели кулинарната битка?

Входът е свободен, а храната и напитките, предвидени за дегустация, няма да се заплащат до изчерпване на количествата.