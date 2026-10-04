Банско посрещна 5 октомври с изкуство, музика и почит към корените

Изложбата „ПАРИЖ – БАНСКО“ на Николай Радонов и концертът-спектакъл „…и за свобода!“ поставиха акцент върху паметта, свободата и българския дух

Навечерието на 5 октомври събра в Банско история, изкуство и музика в празнична програма, обединена от една обща тема – паметта за корените и онова, което човек носи със себе си независимо къде се намира.

В Дома на изкуствата на Музейния комплекс беше открита изложбата „ПАРИЖ – БАНСКО Историята на един банскалия от Париж“ – първата изложба на Николай Радонов в Банско.

Художник, скулптор и архитект, Радонов е прекарал шест десетилетия от живота и творческия си път в Париж. Изложбата проследява неговия дълъг път към корените му в Банско.

Творби, които за първи път достигат до българската публика

Експозицията включва гравюри, живопис и пластика от различни периоди в творчеството на Николай Радонов. Част от произведенията се показват за първи път в България, а други за първи път срещат своята публика именно в Банско.

Срещата с художника беше допълнена от разговор с водещата Силвия Терзиева, който разкри личната история зад произведенията – любовта към изкуството, Париж и Банско, както и чувството за принадлежност.

Музикалната атмосфера на вечерта допълниха певицата Александра Полежанова и пианистът Евгений Шишенков, създавайки връзка между думите, картините и музиката.

Изложбата ще може да бъде разгледана в Дома на изкуствата до 30 октомври.

„…и за свобода!“ събра българската музикална традиция на една сцена

Празничната програма продължи с концерта-спектакъл „…и за свобода!“, подарък от Община Банско за жителите и гостите на града.

На една сцена се срещнаха Ансамбъл „Пирин“, „Бански старчета“ и Трио „Идна“.

Чрез съчетанието на автентичен фолклор със сценични обработки артистите изградиха своеобразен музикален паметник на свободата и българския дух, свързвайки музикалната памет с енергията на младото поколение.

Така в навечерието на 5 октомври изкуството и музиката се превърнаха в два различни начина за един и същ разговор – за паметта, корените, свободата и силата на духа.

Празничната програма в Банско продължава на 5 октомври с тържествена литургия и отдаване на почит към героите пред паметните знаци в града.