Концесионерът на летищата в Бургас и Варна получава отличието за втора поредна година

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, концесионер на Летище Бургас и Летище Варна, получи Златен приз за цялостния си принос към посрещането и изпращането на туристи и популяризирането на България като туристическа дестинация.

Отличието беше връчено по време на годишната церемония на списание „Дестинация България“, проведена на 25 септември в Централния военен клуб в София. Събитието събра представители на туристическия сектор, институциите, местната власт и бизнеса.

Това е втора поредна година, в която компанията получава признание от „Дестинация България“. През 2025 г. тя беше удостоена със Златен приз за приноса си към развитието на туризма и утвърждаването на България като желана туристическа дестинация.

Над 3 милиона пътници на летищата във Варна и Бургас

Наградата за 2026 г. отличава дългосрочния ангажимент на компанията към развитието на българския туризъм чрез подобряване на въздушната свързаност, инвестиции в летищната инфраструктура, повишаване на качеството на пътническото преживяване и популяризиране на Българското Черноморие на международните пазари.

По-рано през септември Летище Бургас и Летище Варна посрещнаха общо над 3 милиона пътници.

Компанията работи съвместно с авиокомпании, туроператори, общини и туристически организации за привличане на нови маршрути и укрепване на позициите на България на съществуващите туристически пазари.

Сред инициативите за подобряване на преживяването на пътниците са пространствата Gate Gardens на двете летища. Те предлагат открита среда за пътуващите, като концепцията е ваканционното усещане да започва още на летището и да остане до момента на отпътуването от страната.

Мащабни инвестиции в летищната инфраструктура

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ продължава и инвестициите в дългосрочното развитие на двете черноморски летища.

Сред най-значимите проекти е пълната рехабилитация на пистата на Летище Бургас, завършена през април 2026 г. Според компанията това е най-голямата самостоятелна частна инвестиция в летищна инфраструктура в България.

Проектът има за цел да подобри безопасността, надеждността и оперативните възможности на летището и да подкрепи ролята му като една от основните входни точки към Българското Черноморие.

Новите авиомаршрути остават сред основните приоритети

Въздушната свързаност продължава да бъде ключов приоритет. Компанията представя летищата във Варна и Бургас на международни авиационни форуми, включително събитията Routes, където провежда срещи с настоящи и потенциални авиокомпании партньори.

Разработена е и нова схема за стимулиране на въздушната свързаност, насочена към развитието на нови маршрути. Продължава и подкрепата за Фонда за развитие на Летище Бургас и сътрудничеството с регионалните и туристическите партньори.

Компанията участва и в инициативи за популяризиране на България на ключови международни пазари, сред които Полша и Обединеното кралство, както и в туристически събития като Erlebe Bulgarien.

„Фрапорт Туин Стар“ е подкрепила Бургас още в началото на инициативата, свързана с кандидатурата на града за „Евровизия“, като се подготвя да допринесе чрез летищните операции, пътническото преживяване, комуникационни дейности и специални събития.

Михаел Ройш: Летищата са сред първите и последните впечатления от България

„Получаването на този Златен приз за втора поредна година е важно признание за работата на целия ни екип на Летище Бургас и Летище Варна. За милиони посетители нашите летища са сред първите и последните им впечатления от България, а това ни дава едновременно отговорност и възможност“, заяви главният изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД Михаел Ройш.

Той подчерта, че компанията ще продължи да инвестира в инфраструктура, пътническо преживяване и свързаност и да работи с партньорите си от туристическия сектор за повишаване на видимостта и конкурентоспособността на България като международна туристическа дестинация.

Годишните награди на списание „Дестинация България“ отличават организации, институции и професионалисти с принос към развитието на туристическия сектор и популяризирането на страната като туристическа дестинация.

Признанието е свързано и с мисията на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“: „Свързваме Варна и Бургас със света“.

Снимка: Яница Генова