Няма два еднакви пожара: как се пазят горите в най-разнообразната планинска част на България

От високите части на Рила и Пирин до Беласица, Осогово, Витоша и Стара Планина – територията, за която отговаря Югозападното държавно предприятие, събира планини с различен релеф, климат, растителност и достъпност. Това означава и различен риск от пожари, различна организация и понякога решения, които трябва да бъдат взети за минути.

Разговаряме с директора на ЮЗДП инж. Благой Милев за трудните терени, уроците от големите пожари, резултатите от 2026 г. и дългия път от потушаването на огъня до възстановяването на гората.

Г-н Милев, ако в един и същи августовски ден възникнат два пожара в различни части от територията на ЮЗДП, колко различни могат да бъдат те?

Много различни. Няма два еднакви пожара, както няма и две еднакви планини. Релефът, надморската височина, растителността, влажността, посоката на вятъра, наличието на пътища и водоизточници могат напълно да променят начина, по който се развива пожарът и по който трябва да реагираме. Затова подготовката започва много преди да видим първия дим. Трябва да знаем с какви хора и техника разполагаме, откъде можем да достигнем до определена територия, кои са рисковите места и как ще взаимодействаме с пожарната, парковите дирекции, местната власт, доброволните формирования и останалите институции.

Има ли универсален план за действие при горски пожар?

Най-добрият план е превенцията. Тя е най-евтиния и достъпен начин за противодействие на горските пожари. Част от превенцията е и подготовката ни за реакция в рискови ситуации, защото те имат силно значение за ограничаване на щетите. Има правила, организация и предварителна подготовка, но няма универсален сценарий. Един пожар може да бъде достъпен за техника, а до друг хората да достигат пеша. На едно място основният проблем може да бъде вятърът, на друго – стръмният склон, на трето – близостта до населено място. Работата на хората, които познават конкретната гора и терена, затова е изключително важна.

2025 г. беше изключително тежка за Югозападна България. Само пожарът в района на Илинденци засегна огромни горски територии и унищожи ценни гори. Какво промени тази година?

Всеки голям пожар оставя уроци и всеки пожар за нас лесовъдите е болка и щета. Анализираме организацията, времето за реакция, координацията, необходимостта от техника и подготовката на екипите. Резултатите през тази година са значително по-добри. Към 21 юли имахме 22 горски пожара при 66 за същия период на миналата година. Още по-важно е, че засегнатата площ е намаляла от 3557 на 408 декара, а средната площ на един пожар е почти три пъти по-малка. Това показва значението на превенцията, подготовката и бързата съвместна реакция. Но добрата статистика не е основание да намалим вниманието – един-единствен голям пожар може много бързо да промени картината.

Как всъщност изглежда тази готовност, преди да възникне пожарът?

ЮЗДП има 76 специализирани екипа с общо 633 обучени служители. Разполагаме с високопроходими противопожарни автомобили, булдозери и комбинирани багери. Поддържат се минерализовани ивици и лесокултурни прегради, а при големи пожари ресурсите на различните териториални поделения могат да бъдат пренасочвани там, където са най-необходими. Но техниката е само част от системата. Не по-малко важни са хората, комуникацията и предварително изграденото взаимодействие между институциите.

Гасенето приключва. За хората пожарът вече е минало. За лесовъдите тогава ли започва следващата голяма работа?

Да. След огъня трябва да се оцени какво е оцеляло, къде гората има възможност да се възстанови сама и къде трябва да ѝ помогнем. Пожарът в района на Илинденци през 2025 г. засегна близо 40 000 декара горска територия, като над 17 500 декара са с върхово опожаряване. Това са територии, чието възстановяване ще отнеме години. И точно тук обществото и бизнесът също могат да бъдат част от решението.

Партньорството ни в инициативат „Капка живот за гората“ ще помогне за възстановяването на част от тежко засегнатите територии в района на Илинденци. Предвижда се засаждането на близо 12 000 фиданки от местни дървесни видове – черен бор, благун, зимен и космат дъб, както и горскоплодни видове. Но възстановяването не означава просто „да посадим дървета“. Трябва да преценим кои видове са подходящи за конкретното място и бъдещите климатични условия и къде естественото възобновяване е по-доброто решение.

Виждаме и друг интересен модел – хората да помагат на гората чрез спорт и преживяване сред природата. Предстои и бягане с кауза за Пирин, на което ЮЗДП е партньор. Има ли промяна в начина, по който хората искат да участват?

Това е много положителна тенденция. Гората не трябва да бъде място, което пазим, като стоим далеч от него. Напротив – когато хората я опознаят, отношението към нея се променя. Затова партньорствата с граждани, бизнес, доброволци, спортни и туристически организации са важни. Те превръщат опазването на гората в обща кауза.

След всичко, което виждате като лесовъд и като директор на предприятие, кое човешко поведение продължава най-много да ви тревожи?

Подценяването на риска. Над 80% от пожарите при нас започват извън горските територии и след това навлизат в гората. Това означава, че понякога едно действие на километри от гората може да има огромни последствия. Необходимо е особено внимание при боравенето с огън на открито, изхвърлянето на фасове и всяка дейност, която може да създаде искра в сухо и ветровито време.

И ако трябва да оставите само едно послание на хората, които този уикенд ще тръгнат към Рила, Пирин, Витоша или някоя от останалите планини в Югозападна България?

Да се наслаждават на гората, но да помнят, че тя е споделена отговорност. Един пожар може да започне за секунди, а възстановяването след него да продължи десетилетия.

Най-безопастният пожар е този, който никога не е започнал.