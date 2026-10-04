ВВС и ВМС локализираха дрейфащ товарен кораб в Черно море

Корабът „EMIL“ е без екипаж и възможност за маневриране и се придвижва към изключителната икономическа зона на България

Военнослужещи от Военновъздушните сили и Военноморските сили изпълниха днес задача по разузнаване и локализиране на дрейфащ товарен кораб във водите на Черно море.

В периода от 11:30 до 13:10 часа екипажи на ВВС с два хеликоптера „Кугър“, съвместно със специалисти от Военноморските сили, са извършили търсене и локализиране на моторния кораб „EMIL“ и са установили състоянието му.

Плавателният съд се намира на 40 морски мили източно от нос Шабла.

Корабът е напуснат от екипажа след удар от дрон

На 5 август, след удар от дрон в района на град Одеса, на кораба е възникнал пожар и е последвал отказ на техническите системи.

В резултат плавателният съд е останал без възможност за маневриране и е бил напуснат от екипажа.

Оттогава корабът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, като под влияние на морските течения се придвижва в южна посока към изключителната икономическа зона на Република България.

Военноморските сили на България са излъчили известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район.

Компетентните институции продължават наблюдението на „EMIL“ и поддържат готовност за предприемане на необходимите действия при промяна на обстановката.