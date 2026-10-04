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Спорт

ЦСКА започва защитата на Купата на България с гостуване на Несебър

Недялко Тенев

Двубоят от 1/16-финалите ще се играе в периода 16–19 октомври и ще бъде решен в една среща

ЦСКА ще започне защитата на трофея си в турнира за Купата на България с гостуване на Несебър в двубой от 1/16-финалите на надпреварата.

Срещата ще се проведе в периода 16–19 октомври. По регламент ЦСКА ще бъде гост, а победителят ще бъде определен в един мач.

Несебър си осигури място в следващата фаза, след като победи Родопа (Смолян) с 3:1 като гост след продължения.

В момента Несебър заема 7-о място във Втора професионална лига.

Предстоящият двубой ще постави началото на защитата на трофея от страна на ЦСКА.

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