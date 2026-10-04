Равенства за юношите на „Левски“ U15 и U16 при гостуването на Локо Пд

„Сините“ записаха 0:0 при 15-годишните и 1:1 при 16-годишните в мачовете от 8-ия кръг на Елитните групи

Юношеските отбори на „Левски“ до 15 и до 16 години записаха равенства при гостуванията си на връстниците от „Локомотив“ (Пловдив) в срещи от 8-ия кръг на Елитните групи.

„Левски“ U15 завърши 0:0

Възпитаниците на Илиян Иванов завършиха при резултат 0:0 срещу домакините.

След срещата „Левски“ U15 заема третото място във временното класиране с 18 точки.

Състав на „Левски“ U15: Денис Македонски, Теодор Станков, Константин Велев, Александър Илиев (к), Димитър Сираков, Антоан Младенов (41 – Кирил Миладинов), Георги Георгиев (64 – Алекс Петков), Калин Дъров (76 – Спас Ашков), Володимир Бачурин, Иван Иванов, Михаил Тодоров.

„Левски“ U16 изпусна победата в края

Юношите на „Левски“ до 16 години завършиха 1:1 с „Локомотив“ (Пловдив).

Емилиян Николов откри резултата за „сините“ още в 8-ата минута след асистенция на Ландон Йескас. Домакините обаче успяха да изравнят две минути преди края на редовното време.

Воденият от Георги Кузовски тим заема второто място във временното класиране с 16 точки.

Състав на „Левски“ U16: Валентин Галев, Владимир Моллов, Стойко Цочев (68 – Кристиян Кънчев), Мартин Найденов, Даниел Янчев, Теодор Михайлов, Ландон Йескас (80 – Антоан Цветанов), Емилиян Николов, Валентин Петров (74 – Владимир Крумов), Константин Симов (к), Александър Тошев.