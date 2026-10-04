15 млади таланти стават част от програмата EXPLORER на INSAIT

Новите стипендианти ще бъдат представени на церемония в Министерския съвет на 5 октомври

Новите стипендианти на програмата EXPLORER на INSAIT ще бъдат представени на официална церемония в Министерския съвет. Инициативата създава условия за изявени български таланти в областта на математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво.

Тази година в програмата са избрани 15 млади таланти – повече, отколкото в първите две издания на EXPLORER взети заедно.

Програмата осигурява на избраните студенти стипендии от малко над 1000 евро месечно. Те получават възможност още по време на следването си да съчетават обучението във Факултета по математика и информатика на Софийския университет с научноизследователска работа в INSAIT.

Младите таланти ще могат да натрупат и практически опит във водещи технологични компании, които финансират инициативата.

Церемонията ще бъде в Министерския съвет

Представянето на новите стипендианти ще се състои на 5 октомври от 10:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет.

В събитието ще участват министър-председателят Румен Радев, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Елиза Стефанова, деканът на Факултета по математика и информатика проф. Мая Стоянова, основателят и научен директор на INSAIT проф. Мартин Вечев и изпълнителният директор на института инж. Борислав Петров.