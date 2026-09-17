1300 билета за феновете на ЦСКА за гостуването на Локомотив Пловдив

Пропуските ще се продават само на касата пред гостуващия сектор в деня на мача

Билетите за привържениците на ЦСКА за гостуването на Локомотив Пловдив от десетия кръг на Първа професионална лига ще бъдат пуснати в продажба в деня на двубоя.

Срещата е на 20 септември от 17:45 часа на стадион „Локомотив“ в Пловдив.

Домакините са предоставили общо 1300 билета за феновете на ЦСКА. Цената на един пропуск е 20 евро, като билети ще се продават само физически на касата пред гостуващия сектор.

Касата ще отвори в 15:45 часа, два часа преди началото на срещата. От клуба уточняват, че онлайн продажба няма да има.