Васил Петров пя в дворец във Венеция, тръгва на грандиозно турне

Неподражаемият глас на България с нов музикален проект през 2025-2026

Васил Петров изнесе специален рецитал на частно събитие във Венеция организирано от агенцията, която организира и сватбата на милиардерът Джеф Безос с Лорън Санчес, както и тази на Амал и Джордж Клуни. Заедно с Ангел Заберски младши той представи интерпретации на джаз стандарти пред международна публика. Събитието се състоя във великолепния дворец Palazzo Pisani Moretta, запазен от 15 век със забележителна барокова и готическа архитектура, разположен покрай Канале Гранде във Венеция, Италия. Резиденция на известния род Pisani, а гости на двореца след това са били исторически личности като руския цар Павел I , Жозефин дьо Боарне и Йосиф II, император на Свещената Римска империя. Сграда е използвана и за терен за снимките на американския романтичен трилър „Туристът“ с участието на Джони Деп и Анджелина Джоли.

След пристигането си в България, Васил Петров започна подготовката за новия сезон с нови проекти. Той анонсира предстоящ концерт в град Русе, с който продължава да отбелязва своят празник – 30 години в музиката. “The Best of Васил Петров“ е заглавието на програмата и на 17 октомври в Доходното здание в град Русе, той ще представи най-големите си хитове, класики и любими теми записани през годините и част от концертните му програми в акомпанимент на Биг Бенд Русе с диригент Димчо Рубчев. Специално гости в концерта са Брус Джонсън (САЩ) и Анна Ставрева от “Гласът на България” 2024. Концертът е организиран от Община Русе, ОП „Русе арт“ с подкрепата на Хотел Кораб „София“.

Концертния му сезон продължава с нов проект заедно с Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов“ с маестро Деян Павлов. В програма „30 години на сцена“ Васил Петров представя

едни от най-великите хитове и вечни класики в симфонична версия.

На сцената ще оживеят емблематични шедьоври като Yesterday, Killing me soflty, Besame mucho, My way, Nеw York, New York, I was made for loving you, боса нова теми, музика от филмите „Мисия невъзможна“, „Карибски пирати“, Властелинът на пръстените“, „Междузвездни войни“ , неговият хит Другият и още много незабравими мелодии. Програмата „30 години на сцена“ на Васил Петров преплита джаза, поп, рок и класиката в неповторима хармония, а специален акцент в изпълненията ще добави джаз трио в състав Йордан Тоновски – пиано, Христо Минчев – бас, Александър Каменов – ударни.

Турнето му преминава през Силистра на 21 октомври, 19:00 ч.

СУ „Н. Й. Вапцаров“, Сливен на 23 октомври,

НЧ „Зора“, Варна на 24 октомври,

Зала „Славейков“, в Горна Оряховица е на 12 ноември, 18:30 ч. Зала на Общината, 13 ноември в Левски от 18:30 ч.,

НЧ „Г. Парцалев“, Разград – 14 ноември, 19:00 ч.

Зала „Филхармония“, Казанлък – 16 декември, 19:00 ч.

Зала „ДНА“. Турнето продължава и през 2026. На 26 януари 2026 е в Троян,

в НЧ „Наука – 1870“, в Габрово е на 3 февруари,

Зала „Възраждане“ и в Нова Загора на 12 май,

НЧ „Д. П. Сивков“.

Билети се продават на касите на залите.

