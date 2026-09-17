България и САЩ приключиха съвместен проект за управление на човешките ресурси в отбраната

Заключителният доклад съдържа 24 препоръки за продължаване на реформите и подобряване на кадровото осигуряване на Въоръжените сили

С официална церемония в Министерството на отбраната беше отбелязано приключването на проект за съветническа помощ в областта на управлението на човешките ресурси, реализиран съвместно с Института за анализи на отбраната на САЩ по Програмата за глобална реформа на отбраната на Държавния департамент на САЩ.

Проектът се изпълняваше от юни 2023 г. до септември 2026 г. и беше насочен към развитието и усъвършенстването на системата за управление на човешките ресурси в българската отбрана.

На финалното събитие беше представен заключителен доклад с 24 препоръки, очертаващи възможни следващи стъпки за продължаване на реформата.

Сред отчетените резултати е преразглеждането на медицинските и физическите изисквания за постъпване на военна служба и първоначално военно обучение. Целта на промените е прилагането на по-съвременни подходи и разширяване на кръга от потенциални кандидати за Въоръжените сили.

В рамките на предприетите мерки са създадени и специална бюджетна програма за управление на човешките ресурси и Съвет по човешките ресурси. Като резултат от промените е отчетено увеличение на броя на кандидатите за длъжности във Въоръжените сили.

Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов посочи като основна цел изграждането на модерна и ефективна система, която да отговаря на настоящите и бъдещите кадрови потребности на Българската армия.