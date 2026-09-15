Румен Радев: Трябва да сменим модела за изграждане на стратегическата инфраструктура

Правителството представи нов подход за строителството на пътища и магистрали, като разглежда възможности за публично-частни партньорства и концесии за бъдещи обекти

България трябва да промени модела, по който изгражда стратегическата си транспортна инфраструктура, ако иска модерните и безопасни пътища да бъдат построени по-бързо, качествено, без преразход на средства и без корупционни практики. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с представители на браншови организации на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики.

Правителството представи нов подход за развитие на транспортната инфраструктура, в който като основни принципи се посочват диалогът с бизнеса и обществеността, по-голямата предвидимост и прозрачността.

Анализът е изготвен от Министерството на транспорта и съобщенията съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на околната среда и водите и други компетентни институции.

„След като се запознаете с него, след като го обсъдите във вашите организации, следва да се видим пак и да вземем решение какво ще строим приоритетно и как“, заяви Радев.

Нови модели за финансиране

Според премиера изграждането на скоростни пътища и магистрали трябва да се ускори, без да се прави компромис с качеството и безопасността.

Наред с държавното финансиране кабинетът разглежда възможности за публично-частни партньорства и концесии. Идеята е част от публичния ресурс да бъде освободен за области като образование, здравеопазване, култура, спорт и сигурност, а инфраструктурните проекти да бъдат реализирани по-бързо.

По думите на Радев, ако страната разчита единствено на националния бюджет и продължи да строи с досегашните темпове, ще са необходими поне 50 години, за да бъдат реализирани всички набелязани обекти.

Премиерът подчерта, че новият подход трябва да предотврати и нерегламентирани практики при обществените поръчки.

Изградените магистрали няма да се дават на концесия

Радев категорично отхвърли твърденията, че вече построени с публични средства магистрали могат да бъдат предоставяни на концесия.

„Там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил чрез публичния бюджет, ние изобщо не говорим за концесии“, заяви министър-председателят.

Той посочи като примери автомагистралите „Тракия“, „Марица“, „Хемус“ и „Струма“, както и скоростния път Видин – Ботевград.

Възможности за концесии ще бъдат проучвани за бъдещи стратегически обекти, за които държавният ресурс не е достатъчен. Същевременно държавата ще продължи да поддържа алтернативни пътища, така че гражданите да имат избор по кой маршрут да пътуват.

Радев: Ресурс ще има, но искаме бързи резултати

Премиерът постави специален акцент върху необходимостта от проектна готовност за ключовите пътни артерии.

По думите му вече се работи по оптимизиране на законодателството, така че проектирането да бъде ускорено и да може по-бързо да се преминава към възлагане и строителство.

„Ще бъдат поканени абсолютно всички – наши строителни фирми и организации и чужди. Ще търсим най-доброто решение, най-бързото и най-качественото“, заяви Радев.

Той увери, че финансов ресурс ще има, но държавата очаква бързо и качествено проектиране, което да позволи паралелното възлагане на важните транспортни обекти.

Новия подход представи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. В срещата участваха още министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.