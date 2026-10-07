В Техеран представиха художествена творба „Майка, която носи Ал-Кудс“

Произведението е посветено на Палестина и Ал-Кудс и е вдъхновено от историята на бременна палестинска майка, загинала по време на войната

В Техеран беше представена художествена творба на тема Палестина и Ал-Кудс, озаглавена „Майка, която носи Ал-Кудс“.

Произведението е реализирано чрез живопис от художника Бехзад Хаггуи. Според предоставената информация творбата е вдъхновена от гибелта на бременна палестинска майка по време на войната.

Проектът използва образа на майката като централен художествен символ, чрез който е представена темата за Палестина и Ал-Кудс.

Представителят на „Хамас“ в Иран Каддуми коментира инициативата и възможността тя да бъде представена и извън Техеран.

„Посланието на тази творба и идеята, реализирана в Техеран, имат потенциала да бъдат представени и в градове в арабските страни, както и в други държави“, заяви Каддуми.