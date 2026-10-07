„Дигитални посоки“ събира културни организации в Стара Загора за практическо обучение

Двудневният семинар ще се проведе на 24 и 25 ноември и е част от кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата 2032

Двудневният практически семинар „Дигитални посоки“ ще се проведе на 24 и 25 ноември 2026 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора. Инициативата е насочена към повишаване на дигиталния и комуникационния капацитет на културните институти и организации в града.

Семинарът се организира в рамките на 56. Фестивал на оперното и балетното изкуство и е част от кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата 2032.

Участието е безплатно, но е необходимо предварително записване. Капацитетът е ограничен до 20 места, а крайният срок за кандидатстване е 1 ноември 2026 г. Подаването на формуляра не представлява автоматично потвърждение за участие. Одобрените кандидати ще получат отделно съобщение от организатора до 5 ноември.

От социалните мрежи до изкуствения интелект

Обучението ще разглежда дигиталното присъствие като цялостна система, включваща цели, публики, комуникационни канали, съдържание, работни процеси, измерими резултати и партньорства.

Участниците ще работят с реални казуси от собствените си институции и организации и ще планират конкретни следващи стъпки за подобряване на дигиталното си представяне.

Сред основните теми са стратегическото планиране и организацията на дигиталния профил, развитието и ангажирането на публики, работата със сайтове, социални мрежи, електронни бюлетини, Google Business и помощни платформи.

Специално внимание ще бъде отделено на приложението на изкуствения интелект с професионална преценка и отговорност, подготовката на лендинг страници и връзката им с маркетинговата стратегия, както и на съвместните информационни кампании и обмена на съдържание.

Подкрепа за кандидатурата за Европейска столица на културата

Семинарът подкрепя целите на кандидатурата на Община Стара Загора за Европейска столица на културата. Акцент е поставен върху подобряването на публичността като средство за привличане на нови публики и изграждане на общности.

Сред направленията са още развитието на обща комуникационна среда, културен портал, календар, дигитални архиви и съдържание за обществен дебат.

Обучението е предназначено за държавни, регионални и общински културни институти, читалища, библиотеки, музеи, галерии, сценични организации, фестивали, независими културни организации, творчески сдружения и други структури, които създават, съхраняват или разпространяват културно съдържание в Стара Загора.

След семинара участниците следва да могат да оценят състоянието на своя дигитален профил, да определят приоритетите и отговорностите в екипа, да изберат подходящи формати и платформи и да разработят базова архитектура на лендинг страница.

Очаква се обучението да подпомогне и създаването на нови партньорства между културните организации – общи кампании, тематични маршрути, споделени календари, образователни формати и инициативи за развитие на публики и дигитално представяне на културното наследство.

Иван Пантелеев ще бъде лектор

Лектор на „Дигитални посоки“ ще бъде Иван Пантелеев – съдружник и Chief Dynamics Officer в Xplora BG и съводещ на подкаста Xplore Marketing с над 230 епизода.

Той работи по анализиране на бизнес процеси, определяне на проектен обхват, приоритизиране и структуриране на дигитални проекти. Има опит като акаунт директор и в развитието на мащабни уеб проекти за български и международни клиенти.

Пантелеев преподава дигитален маркетинг в Стопанския факултет на Софийския университет, Международното висше бизнес училище и Xplora Academy.

Кандидатстването е отворено до 1 ноември 2026 г., а одобрените участници ще бъдат уведомени до 5 ноември.