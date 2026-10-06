Провинция Анхуей в Китай – всичко, което трябва да знаете

От величествената Хуаншан и древните села Хунцун и Сиди до чаените плантации, будистките храмове и модерния Хефей – открийте природата, историята и културата на Анхуей

Анхуей е една от най-интересните провинции в Източен Китай – място, където драматични планини, древни села, будистки храмове, чаени плантации, традиционна архитектура и модерни градове съществуват едновременно. За много чуждестранни туристи провинцията остава по-малко позната от Пекин, Шанхай или Съчуан, но именно това я прави особено привлекателна.

Тук се намира прочутата планина Хуаншан (Жълтата планина), включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, както и историческите села Хунцун и Сиди, които съхраняват уникалната архитектура и културния пейзаж на южен Анхуей. Провинцията е известна още с будистката планина Цзюхуа, планината Тянчжушан, чаената култура и кухнята Хуей.

1. Къде се намира Анхуей?

Анхуей се намира в източната част на Китай. Провинцията е разположена между басейните на две от големите реки на страната – Яндзъ (Янцзъ) на юг и Хуайхъ на север.

Тя граничи с провинциите Дзянсу, Джъдзян, Дзянси, Хубей, Хънан и Шандун. Площта ѝ е около 140 000 кв. км, а в края на 2023 г. постоянните жители са около 61,21 милиона.

Географското положение е една от причините Анхуей да има толкова разнообразен характер. Северната част е предимно равнинна, централната е хълмиста, а южната се характеризира с планини и живописни долини.

2. Какъв е релефът на провинцията?

Анхуей може условно да бъде разделен на няколко големи природни области.

На север от Хуайхъ преобладават равнините. Между Хуайхъ и Яндзъ се простират хълмисти райони, а на юг от Яндзъ започват планинските територии на южен Анхуей.

Именно в южната част се намират някои от най-впечатляващите природни забележителности – Хуаншан, Цзюхуа и Тянчжушан.

Това разнообразие превръща провинцията в интересна дестинация както за любителите на природата, така и за тези, които търсят културни и исторически забележителности.

3. Хуаншан – природният символ на Анхуей

Ако трябва да се посочи само едно място, което най-силно свързваме с Анхуей, това е планината Хуаншан.

Името означава „Жълта планина“, а пейзажът ѝ е сред най-разпознаваемите в Китай – остри гранитни върхове, причудливи скали, древни борове и облаци, които често покриват долините.

Хуаншан е включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 1990 г. заради изключителните си природни и културни качества. Най-високият връх, Лянхуа Фън – „Връх на лотоса“, достига 1864 м.

Хуаншан има значение не само за туризма. Планината е вдъхновявала китайски художници, поети и писатели в продължение на векове. Нейните гранитни върхове и борове се превръщат във важен мотив за развитието на китайската пейзажна живопис шаншуй.

4. Защо Хуаншан е толкова важна за китайското изкуство?

Китайската традиционна пейзажна живопис не се стреми просто да копира природата. Планината, водата, мъглата и дърветата се използват за създаване на философски образ на природата.

Хуаншан е един от пейзажите, които най-силно са повлияли тази художествена традиция. Според ЮНЕСКО планината се превръща във важен източник на вдъхновение за художници и писатели още от епохата Тан, а през XVI век пейзажите ѝ оказват особено силно влияние върху школата шаншуй.

Така посещението на Хуаншан не е просто планински поход – то е среща с пейзаж, който е оформял начина, по който китайската култура възприема природата.

5. Хунцун – едно от най-красивите древни села в Китай

Хунцун (Hongcun) е едно от местата, които най-добре показват традиционния облик на южен Анхуей.

Селото е известно със своите бели къщи с тъмни покриви, тесни улички, водни канали и живописни водни пространства. В центъра се намира прочутото Лунно езеро (Moon Pond).

Хунцун и Сиди са включени заедно в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 2000 г. Организацията подчертава, че двете села са запазили необичайно добре традиционния си план, архитектура, декоративни елементи и водна система.

Водата е особено важна за Хунцун. Каналите и езерата не са просто декоративни – те са част от традиционната организация на селото и са свързани с начина, по който жителите са използвали природната среда.

6. Сиди – архитектурен музей на открито

Другото голямо историческо село е Сиди (Xidi).

То е известно със своите традиционни жилищни сгради, арки, дворове и декоративни резби. Според официалната туристическа информация за Китай в Сиди са запазени множество къщи от епохите Мин и Цин, а селото често е описвано като своеобразен музей на традиционната жилищна архитектура.

Сиди и Хунцун са особено интересни заради т.нар. архитектура Хуей – стил, характерен за историческия район Хуейджоу.

Белите фасади, черните керемиди, вътрешните дворове и изящните резби създават архитектурен облик, който е много различен от традиционните селища в други части на Китай.

7. Какво представлява културата Хуей?

Културата Хуей е едно от най-важните културни наследства на южен Анхуей.

Тя включва архитектура, литература, живопис, медицина, търговия, кухня, театър и традиционни занаяти. Официалният сайт на град Хуаншан посочва сред характерните елементи на културата Хуей архитектурата, търговците Хуей, местната кухня, операта, резбите и школата на живописта Син’ан.

Това е една от причините южен Анхуей да бъде толкова интересен за културен туризъм.

8. Хуейската архитектура – бели стени и черни покриви

Един от най-лесно разпознаваемите визуални символи на Анхуей са традиционните къщи с бели стени и черни керемиди.

Но зад простата на пръв поглед фасада се крие богата декоративна традиция.

Камъкът, тухлата и дървото често са покрити с фини резби. Изобразяват се растения, животни, пейзажи, хора и геометрични мотиви.

Архитектурата е свързана и с традиционни представи за семейството, предците и хармонията между човека и природата. ЮНЕСКО отбелязва, че Хунцун и Сиди запазват не само отделни сгради, но и цялостния план на селата, водните системи и традиционния пейзаж.

9. Цзюхуа – свещената будистка планина

Цзюхуа Шан (Jiuhuashan) е една от четирите свещени планини на китайския будизъм.

Планината се намира в южната част на Анхуей и е известна с комбинацията от гранитни форми, гори, храмове и будистки културни паметници.

Днес районът е и UNESCO Global Geopark, като геопаркът включва десетки геоложки обекти и множество будистки храмове.

Цзюхуа показва една от най-характерните особености на Анхуей – природата и религиозната култура често са тясно преплетени.

Храмовете не са построени просто в подножието на планината. Част от тях са разположени по склонове и върхове, сред гори и скални масиви.

10. Тянчжушан – планини, скали и древна история

Тянчжушан е друга впечатляваща планинска област в Анхуей.

Тя се намира в района на Цяншан и съчетава гранитни върхове, пещери, водопади и извори с археологически и религиозни паметници.

Обектът е включен в предварителния списък на ЮНЕСКО за световно наследство заради комбинацията от геоложко, природно и културно наследство.

Тянчжушан е интересен и заради своята културна история. Районът е свързан с древни археологически находки, религиозни традиции и исторически надписи по скалите.

11. Хефей – модерната столица на Анхуей

Хефей е административната столица на провинцията и нейният важен политически, икономически, образователен и научен център.

Градът се намира между реките Яндзъ и Хуайхъ, близо до езерото Чаоху. Днес той е важен транспортен и научноизследователски център в Източен Китай.

Това е интересният контраст на Анхуей – докато Хунцун изглежда като застинал във времето исторически пейзаж, Хефей е модерен град с университети, технологични компании, изследователски центрове и съвременна архитектура.

12. Наука и технологии в Хефей

Хефей постепенно се утвърждава като един от важните научни центрове на Китай.

Градът е дом на университети и научни институции, сред които е University of Science and Technology of China (USTC). В Хефей се развиват високотехнологични направления, производство и научни изследвания.

Това показва, че Анхуей не трябва да се възприема само като „провинция на древните села“. Съвременният регион има силно развит индустриален и научен сектор.

13. Езерото Чаоху

Чаоху е едно от големите сладководни езера на Китай и се намира в централната част на Анхуей.

То е свързано с реките и водните системи на региона и има важно природно, икономическо и туристическо значение.

Районът около езерото е пример за по-различния пейзаж на централния Анхуей – по-равнинен и воден в сравнение с планинските райони на юг.

14. Анхуейската кухня – една от осемте големи китайски кухни

Кухнята на Анхуей, известна като хуей цай (Hui cuisine), е една от традиционно признатите осем големи регионални кухни на Китай.

Тя се отличава с използването на местни продукти, билки, гъби, бамбукови филизи и други съставки, характерни за планинските райони.

Сред традиционните техники са задушаването, варенето, печенето, опушването и продължителното готвене. В сравнение с някои други китайски кухни пърженето има по-малко водеща роля.

15. Какво да опитате в Анхуей?

Сред ястията и продуктите, които са характерни за региона, са:

Stinky tofu / ферментирало тофу – с много специфичен аромат;

– с много специфичен аромат; Mandarin fish – речна риба, приготвяна по различни местни рецепти;

– речна риба, приготвяна по различни местни рецепти; ястия с бамбукови филизи;

гъби и планински зеленчуци;

задушени месни ястия;

традиционни юфка и оризови специалитети.

Една от известните рецепти е Li Hongzhang Hodge-Podge, ястие, свързвано с прочутия политик от края на династия Цин Ли Хунчжан.

16. Чаят – още една важна част от Анхуей

Анхуей има дълбока чаена традиция.

Планинските райони създават подходящи условия за отглеждане на чай, а сред известните местни сортове е Хуаншан Маофън.

Чаят е неразделна част от местната култура и икономика, а традиционните чаени практики са свързани и с по-широката китайска култура на приготвяне и споделяне на чай.

Планинските чаени градини са и прекрасна част от пейзажа на южен Анхуей – зелени хълмове, мъгла, традиционни села и малки земеделски общности.

17. Хуанмей операта

Културното наследство на Анхуей включва и Хуанмей операта (Huangmei Opera) – традиционна форма на китайски театър, която се развива силно в региона.

Тя има корени в народни песни, свързани с брането на чай, а мелодиите ѝ са известни със своята плавност и лесна възприемаемост. През 2006 г. Хуанмей операта е включена в първия национален списък на нематериалното културно наследство на Китай.

Театралната традиция е още един начин да се разбере колко разнообразна е културата на провинцията – тя не се изчерпва с архитектурата и природата.

18. Историята на търговците Хуей

Един от интересните аспекти на регионалната история са търговците Хуей.

В продължение на векове търговци от района на Хуейджоу изграждат търговски мрежи в различни части на Китай. Натрупаното богатство се връща обратно в родните места и допринася за изграждането на големи къщи, родови храмове, мостове и обществени сгради.

Именно тази история помага да се обясни защо в малки села като Хунцун и Сиди могат да се открият толкова впечатляващи къщи и декоративни ансамбли.

Официалният сайт на град Хуаншан определя Хуейджоу като родината на търговците Хуей и като едно от ключовите места за развитието на регионалната култура.

19. Резбата – малките детайли, които разказват история

В традиционната архитектура на южен Анхуей резбата има изключително значение.

Дърворезба, каменна резба и тухлена резба украсяват портали, прозорци, колони, греди и вътрешни дворове.

Мотивите често включват растения, птици, животни, митологични фигури и сцени от традиционния живот.

Това превръща много от старите къщи в своеобразни произведения на изкуството.

20. Природата на Анхуей – не само Хуаншан

Макар Хуаншан да е най-известната планина, природното богатство на провинцията е много по-голямо.

Сред важните планински райони са:

Хуаншан ;

; Цзюхуа Шан ;

; Тянчжушан ;

; Дабие Шан ;

; Циюн Шан.

Южният Анхуей е особено подходящ за пешеходни маршрути, планински разходки, фотография и културен туризъм.

21. Климатът – кога е най-добре да посетите Анхуей?

Климатът се променя от север към юг. Северната част на провинцията има по-топъл умерен мусонен климат, докато южните райони са с влажен субтропичен мусонен климат. Провинцията има четири ясно изразени сезона и значителни валежи.

За пътуване до Хуаншан и древните села пролетта и есента обикновено са особено привлекателни заради по-умерените температури и красивите пейзажи.

Лятото може да бъде влажно и дъждовно, но тогава планините често са обвити в мъгла, което създава характерния „китайски пейзаж“ от традиционните картини.

Зимата е по-студена, но снегът може да превърне Хунцун и Хуаншан в изключително красиви фотографски места.

22. Как да стигнете до Анхуей?

За повечето международни туристи най-практичният вход е Хефей, Шанхай или друг голям град в Източен Китай.

Анхуей е добре свързан с железопътната мрежа на Китай, включително с високоскоростни влакове. Провинцията има важно транспортно положение между източното крайбрежие и вътрешността на страната.

За посещение на Хуаншан може да се използват железопътни връзки до района на Хуаншан, след което да се продължи към планината и древните села.

Провинция Анхуей е един от най-добрите примери за разнообразието на Китай. В рамките на един регион можете да преминете от футуристичния Хефей към вековните улици на Хунцун, от чаените плантации към гранитните върхове на Хуаншан и от древните къщи към будистките храмове на Цзюхуа.

Най-голямото богатство на Анхуей обаче е връзката между природа, архитектура и култура. Хунцун и Сиди показват как човекът е изграждал селища в хармония с водата и планината, Хуаншан демонстрира как природата може да стане източник на изкуство, а кухнята и чаената култура показват как местната география влияе върху ежедневието.

Ако вече сте посетили Пекин, Шанхай или Чунцин и търсите по-различно лице на Китай, Анхуей определено заслужава място в маршрута ви.

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Unspalsh. Pexels, Pixabay