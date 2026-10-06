Божидар Чорбаджийски подсили отбраната на ФК „Дунав“ Русе

Опитният централен защитник е бивш капитан на ЦСКА и има 11 мача за националния отбор на България

ФК „Дунав“ Русе привлече Божидар Чорбаджийски, съобщиха от клуба.

Опитният централен защитник е юноша и бивш капитан на ЦСКА. В кариерата си Чорбаджийски е играл още за ФКСБ, Стал Миелец, Видзев Лодз, Дьошгьор и Херманщад.

Защитникът има и 11 мача за националния отбор на България.

С присъединяването си към „Дунав“ Чорбаджийски ще добави опит, физическо присъствие и лидерство в отбраната на „драконите“.

„Добре дошъл в Русе, Божка!“, написаха от ФК „Дунав“.