Божидар Чорбаджийски подсили отбраната на ФК „Дунав“ Русе
Опитният централен защитник е бивш капитан на ЦСКА и има 11 мача за националния отбор на България
ФК „Дунав“ Русе привлече Божидар Чорбаджийски, съобщиха от клуба.
Опитният централен защитник е юноша и бивш капитан на ЦСКА. В кариерата си Чорбаджийски е играл още за ФКСБ, Стал Миелец, Видзев Лодз, Дьошгьор и Херманщад.
Защитникът има и 11 мача за националния отбор на България.
С присъединяването си към „Дунав“ Чорбаджийски ще добави опит, физическо присъствие и лидерство в отбраната на „драконите“.
„Добре дошъл в Русе, Божка!“, написаха от ФК „Дунав“.