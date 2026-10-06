Разград разширява практиката за общественополезен труд на лица, изтърпяващи наказания

Областният управител Айлин Башева обсъди със заместник-министъра на правосъдието Станимир Станев успешното партньорство с Районна служба „Изпълнение на наказанията“

Областният управител на Разград Айлин Башева прие заместник-министъра на правосъдието Станимир Станев и главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов. Основна тема на срещата беше сътрудничеството между Областна администрация – Разград и Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Разград (РСИН).

В разговорите участваха още заместник областният управител д-р Косьо Косев, директорът на ОД на МВР – Разград старши комисар Диян Минков и началникът на РСИН – Разград главен инспектор Явор Янков.

Общественополезен труд за поддържане на държавни имоти

В рамките на установеното партньорство лица, изтърпяващи наказания, полагат общественополезен труд за периодично почистване и поддържане на площите около обекти – държавна собственост, управлявани от областния управител.

Дейностите включват премахване на тревна и храстовидна растителност, саморасли дървета, битови отпадъци и други замърсявания.

Практиката вече е разширена и с почистване на участъци от реки и дерета извън урбанизираните територии в областта. Премахват се храсти, дървесна растителност и натрупани отпадъци в изпълнение на предписания на Басейнова дирекция – Плевен.

Целта е да бъде осигурена проводимостта на речните корита и да бъде намален рискът от наводнения.

Разград е първата област, в която се прилага подходът

Заместник-министър Станев и главен комисар Йорданов се запознаха с резултатите от съвместната работа и дадоха висока оценка на извършените дейности.

Главен инспектор Явор Янков посочи, че Разград е първата област в страната, в която се прилага този подход, като примерът вече е последван и от област Велико Търново.

Айлин Башева благодари на представителите на Министерството на правосъдието за подкрепата и съдействието, благодарение на които се изпълняват дейности в обществен интерес без допълнителни разходи за данъкоплатците.

10 години Областен съвет за превенция на домашното насилие

По време на срещата беше представена и друга инициатива на Областна администрация – Разград – Областният съвет за превенция на домашното насилие, който през тази година отбелязва 10 години от създаването си.

Съветът е учреден през 2016 г. по обща инициатива на администрацията и СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ и функционира като консултативен орган към областния управител.

В него участват представители на съда, прокуратурата, МВР, социалните и здравните служби, като структурата е представена като модел за междуинституционално сътрудничество.

Обсъдиха киберсигурността и условията в местата за лишаване от свобода

Участниците разговаряха и за съвременните предизвикателства пред Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи, включително в областта на киберсигурността, материалната база и кадровата обезпеченост на структурите.

Обсъдени бяха и усилията за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода. В тази връзка заместник-министър Станев даде като пример новия затворнически комплекс в село Самораново, съобразен с водещите европейски и международни стандарти.

Той приветства и включването на Разград в инициативата „Младежки гвардейски отряди“, осъществявана под патронажа на президента на Република България.

„Доброто сътрудничество между институциите има смисъл, когато води до конкретни ползи за хората. Ще продължим да работим с нашите партньори за по-сигурна и поддържана среда и за намаляване на риска от бедствия“, подчерта в заключение областният управител Айлин Башева.