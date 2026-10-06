Тържествен концерт в зала „България“ отбелязва 1080 години от успението на св. Йоан Рилски

Църковни песнопения от българската и византийската традиция ще прозвучат на 19 октомври, а входът за публиката е свободен

Софийската света митрополия и Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ организират Тържествен концерт по повод 1080 години от успението на св. Йоан Рилски.

Концертът ще премине под надслов „С една уста и едно сърце“ и ще представи църковни песнопения от българската и византийската певческа традиция.

В музикалното събитие ще участват Хорът на Софийската духовна семинария, Софийският свещенически хор, хор „Св. Наум Охридски“, Митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ от Пловдив и хор „Схолион Псалтики“ от Атина.

Тържественият концерт ще се проведе на 19 октомври, понеделник, от 19:00 часа в зала „България“.

Входът е свободен.