България е домакин на среща за управлението на най-големия сериен обект в Списъка на ЮНЕСКО

Представители на 17 държави обсъждат в Орешак опазването и бъдещето на старите и първични букови гори в Европа

България е домакин на годишната среща на Съвместния комитет за управление на серийния обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Международният форум се провежда от 5 до 8 октомври в село Орешак.

„Опазването на природното наследство не познава граници. То зависи от нашата воля, от знанията и усилията ни, но най-вече от способността ни да бъдем обединени около обща цел“, заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова при откриването на срещата.

Представители на 17 държави участват във форума

В международната среща участват представители на 17 от общо 18-те държави партньори – Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Италия, Испания, Полша, Румъния, Северна Македония, Словакия, Словения, Украйна, Франция, Хърватия, Чехия и Швейцария.

Присъстват също експерти от Постоянния секретариат на обекта, както и представители на Сърбия и Черна гора, на които предстои да внесат номинационни досиета за включване на техни компоненти.

Организацията на форума е на Министерството на околната среда и водите и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“.

Серийният обект е най-големият в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО по брой партниращи държави и компоненти, а Съвместният комитет за управление е неговият върховен орган за вземане на решения. В него на експертно ниво са представени всички държави партньори.

35 години Национален парк „Централен Балкан“

Росица Карамфилова подчерта символиката на българското домакинство именно през годината, в която Национален парк „Централен Балкан“ отбелязва 35 години от създаването си.

„Още преди 35 години България е съумяла да оцени красотата на Централен Балкан и чрез създаването на националния парк да даде възможност това изключително богатство да бъде опазвано десетилетия наред“, посочи министърът.

По думите ѝ включването на българските букови гори в обекта на световното наследство представлява международно признание за природното богатство на страната, но носи и отговорност за неговото съхраняване.

„Това вече не е само природно наследство на България или на Европа – то е част от природното наследство на света“, заяви Карамфилова.

Опазването на природата и развитието на местните общности трябва да вървят заедно

Министърът определи Съвместния комитет за управление като доказателство, че ефективното международно сътрудничество за опазване на природата е възможно.

Според нея съхраняването на природното богатство трябва да върви паралелно с устойчивото развитие на местните общности. Решенията трябва да бъдат премерени и да дават резултат, без да противопоставят природата и обществото. Сред ключовите инструменти за постигането на тази цел са обменът на добри практики, съвместният мониторинг, научната експертиза и подкрепата за връзките между учените.

Кметът на Община Троян Донка Михайлова също акцентира върху значението на природното наследство за хората в региона.

„За нас това богатство не е само красота. То е чист въздух, вода, настояще и бъдеще за развитието на общините в нашия край“, заяви тя.

По време на заседанието участниците обсъждат многогодишната стратегия на серийния обект, състоянието на неговото опазване и бъдещото му разширяване, препоръките за интегрираната система за управление, индикаторите за мониторинг и възможностите за повишаване на капацитета на партньорската мрежа.