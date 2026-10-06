Министерският съвет заседава на 7 октомври: националната сигурност, отбраната и общинските бюджети сред основните теми

Кабинетът ще разгледа 33 точки, сред които Национален план за противодействие на тероризма, придобиване на зенитно-ракетни комплекси и допълнителни средства за общините

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 7 октомври, от 10:00 часа, като предварителният дневен ред включва 33 точки.

Сред ключовите теми са състоянието на националната сигурност, противодействието на тероризма, модернизацията на отбраната, допълнителни трансфери за общините, промени в правилата за прием на студенти, бюджетът на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и участието на България във Венецианското биенале за архитектура през 2027 г.

Доклад за националната сигурност и план за противодействие на тероризма

Кабинетът ще разгледа проект на решение за приемане на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025 г., внесен от министър-председателя.

В дневния ред е включен и Национален план за противодействие на тероризма, предложен от министъра на вътрешните работи.

Предвижда се разглеждане и на проект за допълнение на постановлението, с което се определят стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

Актуализиран проект за зенитно-ракетни комплекси

В областта на отбраната Министерският съвет ще разгледа предложение до Народното събрание за приемане на актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на зенитно-ракетни комплекси“.

Предвидено е и одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2026 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.

Допълнителни средства за общините

Правителството ще разгледа и проект на постановление за допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г., внесен от заместник министър-председателя и министър на финансите и министъра на транспорта и съобщенията.

На заседанието ще бъде обсъден и проект за изменение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

България може да открие консулство в Суонзи

Сред външнополитическите въпроси е предложение за откриване на консулство на Република България в Суонзи, Обединеното кралство, с консулски окръг, обхващащ територията на Уелс.

Предвижда се Хенри Гилберт, британски гражданин, да бъде назначен за почетно нещатно консулско длъжностно лице.

Министерският съвет ще разгледа и позициите на България за предстоящите заседания на Еврогрупата, ЕКОФИН, Съвета на ЕС по общи въпроси и Съвета на ЕС по околна среда в Люксембург.

Предстои да бъде обсъден и проект на Меморандум за разбирателство за техническо сътрудничество между финансовите министерства на България и Нидерландия.

Промени при приема на студенти

Министърът на образованието и науката внася проект за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

В дневния ред са включени още допълнителни разходи за Министерството на здравеопазването и утвърждаване на предназначението на субсидиите за организациите на и за хора с увреждания с призната национална представителност за 2026 г.

Бюджетът на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

Правителството ще разгледа проект за одобряване на бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за 2026 г.

Сред точките е и проект за одобряване на Анекс №1 към Гаранционното споразумение между Република България и „Обединена българска банка“ АД от 12 септември 2025 г.

Предвижда се кабинетът да разгледа и предложение на концесионера „Девин“ ЕАД за изменение на договора за предоставяне на концесия за част от минералната вода от сондаж №5 на находище „Девин“ в община Девин.

България планира участие във Венецианското биенале за архитектура

В предварителния дневен ред е включено решение за участието на България в 20-ото издание на Венецианското биенале за архитектура, което ще се проведе във Венеция от 8 май до 21 ноември 2027 г.

Министерският съвет ще разгледа още промени във Валутния закон, Закона за правната помощ и Закона за лова и опазване на дивеча.

Сред останалите точки са промени в Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, промени по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и разглеждане на резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Транспорт“.