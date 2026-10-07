„Приказни истории с БНР Бургас“ празнува 10 години с творби на 100 млади автори

Юбилейното издание на литературната инициатива ще бъде представено днес в Центъра за съвременно изкуство и библиотека

Конкурсът „Приказни истории с БНР Бургас“ отбелязва 10 години от създаването си. Литературната инициатива на общественото радио събира авторски приказки, разкази и стихове на деца и младежи на възраст от 6 до 18 години от България и българските училища зад граница.

В юбилейното издание участват 100 млади автори от 26 училища. То ще бъде представено днес, 7 октомври, от 16:00 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека.

Празничната програма ще бъде допълнена от изпълнения на млади таланти от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ и вокална група „Морски песъчинки“ с ръководител Милена Добрева.

От регионална инициатива до конкурс с участници от България и чужбина

„Приказни истории с БНР Бургас“ започва през 2016 година по повод петата годишнина на радиостанцията и се превръща в един от най-успешните проекти в историята на бургаското радио.

Първоначалната идея на екипа е да провери какво четат съвременните деца и да ги насърчи да творят в ерата на дигиталните устройства и мобилните телефони.

С времето конкурсът излиза извън рамките на региона и започва да привлича участници от цялата страна, както и деца и младежи от българските общности зад граница, които с помощта на своите родители и учители съхраняват българския език и връзката с корените си.

Детските произведения оживяват и като аудиоприказки

С разширяването на инициативата част от текстовете се превръщат и в аудиоприказки, които звучат в ефира и в YouTube канала на радиото.

Десетте издания на сборника „Приказни истории с БНР Бургас“ вече са част от книжното богатство на училищни библиотеки и читалища.

Инициативата е отличена и с наградата „Сирак Скитник“ за радиопроект с обществено значение.