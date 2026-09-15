Зарков се закача за Йотова, както за Нинова. И ще предаде и нея

Крум Зарков може и да се прави на борец срещу статуквото, но всъщност е галена негова рожба, която умело се възползва от силните на деня, а когато те паднат, ги захвърля като мръсен парцал.

Звездата му всъщност изгря по времето на тогавашната шефка на червените Корнелия Нинова. През 2016 г., само две години след като той става член на партията. Нинова лично го лансира и го вкарва в оперативното ръководство на левицата, , въпреки, че Устава не го позволява, но явно той така си е свикнал.

Кой друг партиен член може да се похвали с подобно светкавично кариерно издигане? В този ранен период той е сочен за едно от нейните най-доверени лица и млади остриета на партията, а двамата бяха неразделни както в парламента, така и по партийни сбирки в провинцията. Не спираха да се хвалят един друг по студията и да позират усмихнати пред фоторепортерите. Зарков нито за миг не се усъмни в гибелната политика на Нинова, която доведе до изборния разгром на БСП през 2021 година. Точно обратното-той непрекъснато рекламираше обновлението, което тя постигнала сред червените и публично се възхищаваше от стила й като партиен ръководител. Веднага след като БСП регистрира най-ниския с изборен резултат обаче, той поиска оставката й. Без да си посипе главата с пепел, че като един от най-близките й и той има вина за фиаското. Точно обратното-удобно забравил как ѝ се кланяше до вчера, любимото момче на председателката се извъртя на 180 градуса и обяви, че тя трябва да си тръгне от БСП веднага. Менторката му лъга и маза за оставката си само както тя умее, но го изключи от тясното ръководство на БСП. И Крум пристана на Румен Радев. След като конфликтът между Нинова и тогавашния президент стана открит, Зарков веднага мина на страната на победителя, но страхливо се застраховаше, че не е човек на Радев. Даже децата обаче не му вярваха. Със същата преданост, с която гледаше Корнелия в очите, той започна да прави метани на държавния глава. Не спираше да го възхвалява във всяко интервю, успя да му влезе под кожата и стана негов човек. По същия начин, по който действа и с Нинова-младежко очарование, наивна усмивка, „експертна” подготовка от чужбина. И бе награден за предателството си към Нинова, когато стана правосъден министър в кабинета на Гълъб Донев през 2022 година. Само година по-късно оправният Зарков стана съветник по правните въпроси в президентството. Постът вървеше с хубава заплата и обществено влияние, но без съветникът да се скъсва от работа. След две години предаде и президента, когато той поиска референдум за еврото със същата лекота, с която го направи и с Нинова. Винаги с един и същи аргументи-как високото му съзнание и морал не позволяват да приема подобни лоши управленски решения, които водят партията и страната към гибел. Само че хич не му пука за бъдещето на Столетницата или България-просто той винаги е в отбора на победителя. И сега Крум се е прицелил във втори президент- Илияна Йотова, като прави и невъзможното да се пришие към нея. Само няколко секунди му трябваха да обяви, че я подкрепя в предизборната битка, след като тя обяви включването си в „Панарома”. Във всяко интервю обяснява, че тя е единственият правилен избор. Със същите заучени думи, с които хвалеше Корнелия. Само че той пак пет пари не дава за Йотова, а пък подкрепата му няма никакво значение за президента. Но има голямо значение за него-за да спаси поста си като лидер на БСП той се нуждае от изборна победа, след като за първи път под ръководството му партията не влезе в парламента и претърпя изборен разгром. Затова е готов да си пришие успеха на Йотова като свой собствен и да го ползва по всякакъв начин, за да се окопае на върха на БСП. Заради който мина като валяк през Нинова и Радев.