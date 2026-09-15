„Зелен ринг София“ разширява обхвата си, през 2027 г. започва работа по още четири зони

Проектът вече включва прилежащи улици и междублокови пространства, а гражданите ще участват в планирането още преди началото на същинското проектиране

Проектът „Зелен ринг София“ разширява обхвата си отвъд самото трасе, като вече включва прилежащи улици, междублокови пространства и връзки с важни обществени обекти. През 2027 г. работата предстои да обхване още четири зони – „Слатина“, „Възраждане“, „Вардар“ и „Сухата река“.

Това съобщи урбанистът Станимира Николова, координатор на проекта, в предаването „За града“ на bTV Radio.

По думите ѝ една от основните цели е гражданите да бъдат включени в процеса още преди началото на същинското проектиране, вместо да бъдат канени да коментират вече готови планове.

„За нас е много важно какво е мнението на хората, които ще ползват Зеления ринг всеки ден. Говорим за 30 квартала на София и всеки от тях има различни нужди, проблеми и виждания“, обясни Николова.

Проектът излиза извън границите на трасето

При първата отсечка „Изток“ основата на бъдещия линеен парк е бившата железопътна линия, преминаваща под бул. „Цариградско шосе“. Ширината на трасето варира между приблизително 6 и 18 метра.

Новият подход обаче предвижда да бъдат анализирани и съседните улици и междублокови пространства. Проучват се местоположението на училища и детски градини, пешеходните потоци и ежедневните маршрути на жителите.

„Зеленият ринг е парк, който свързва пространства, квартали и съществуващи паркове. Но за да работи истински, той трябва да свърже и околните територии със себе си“, посочи Николова.

Целта е да бъде подобрена и инфраструктурата, осигуряваща достъп до важни обществени обекти в съответните квартали.

Фестивалът „По Ринга“ ще включи гражданите в планирането

На 26 и 27 септември ще се проведе първият фестивал „По Ринга“, по време на който жителите ще могат да се запознаят с плановете и да дадат своите предложения.

Посетителите ще могат да посочват маршрутите, по които се движат ежедневно, проблемните места и липсващите според тях функции в квартала.

Предвидена е и детска архитектурна работилница, в която децата ще представят своите идеи за бъдещите пространства за игра.

Сред обсъжданите възможности са различни спортни зони, съвременни детски площадки, места за четене и почивка, пространства за разходка на домашни любимци и други функции, които да превърнат бъдещия парк в част от ежедневния живот на кварталите.

Получените предложения могат да покажат и проблеми, които не попадат непосредствено в рамките на проекта, но впоследствие да бъдат включени сред задачите на Столичната община.

Още четири зони през 2027 година

След работата по отсечка „Изток“ проектът ще продължи през 2027 г. към „Слатина“, „Възраждане“, „Вардар“ и „Сухата река“.

Паралелно започва подготовка и в западната част на столицата – към Западен парк и „Красна поляна“. Дългосрочната цел е отделните части постепенно да бъдат свързани и с Южна София.

В момента се подготвят необходимите административни процедури за защита на бъдещото трасе и последващото преминаване към проектиране и строителство.

Определянето на „Зелен ринг София“ като стратегически проект за Столичната община позволява дейностите по различните отсечки да се развиват паралелно – от придобиването и защитата на трасетата до устройственото планиране, проектирането и изграждането.

Дългосрочната концепция предвижда създаването на 30-километров зелен маршрут, който да свързва квартали, паркове и обществени пространства в различни части на столицата.