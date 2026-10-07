петък, октомври 9, 2026
Последни:
Региона

„Капачки за бъдеще“ отново в Плевен на 17 октомври

Недялко Тенев

Кампанията ще се проведе на паркинга до сградата на Общината, като този път ще се приемат само капачки

Поредната кампания на инициативата „Капачки за бъдеще“ ще се проведе в Плевен на 17 октомври, събота, със съдействието на Община Плевен, която отново е съорганизатор на събитието.

Капачките ще могат да бъдат предавани от 9:00 до 13:00 часа на познатото място – паркинга до сградата на Община Плевен на пл. „Възраждане“ № 2.

Организаторите уточняват, че по време на кампанията ще се приемат само капачки. Алуминиеви кенове и пластмасови бутилки няма да бъдат събирани.

Те могат да бъдат предадени в магазините на Lidl, където желаещите имат възможност да изберат каузата „Капачки за бъдеще“ и по този начин също да я подкрепят.

Организаторите призовават информацията за събитието да достигне до възможно най-много хора чрез споделяне сред близки, приятели, познати и в градските групи.

Търсят се и доброволци

Община Плевен отправя покана и към всички, които имат възможност и желание доброволно и безвъзмездно да помогнат за провеждането на кампанията в града.

Вижте още

Община Плевен подкрепя кампанията „ЕкоЛогично: Пази ВиК мрежата!“ срещу запушванията на канализацията

Недялко Тенев

Юлияна Антонова-Мурата очарова Пловдив с „Сате сате, Япония“ – над 60 истински истории за добротата и човечността

Недялко Тенев

Плевенската библиотека обяви литературен конкурс „България: минало, което пише бъдеще“

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest