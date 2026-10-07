„Капачки за бъдеще“ отново в Плевен на 17 октомври

Кампанията ще се проведе на паркинга до сградата на Общината, като този път ще се приемат само капачки

Поредната кампания на инициативата „Капачки за бъдеще“ ще се проведе в Плевен на 17 октомври, събота, със съдействието на Община Плевен, която отново е съорганизатор на събитието.

Капачките ще могат да бъдат предавани от 9:00 до 13:00 часа на познатото място – паркинга до сградата на Община Плевен на пл. „Възраждане“ № 2.

Организаторите уточняват, че по време на кампанията ще се приемат само капачки. Алуминиеви кенове и пластмасови бутилки няма да бъдат събирани.

Те могат да бъдат предадени в магазините на Lidl, където желаещите имат възможност да изберат каузата „Капачки за бъдеще“ и по този начин също да я подкрепят.

Организаторите призовават информацията за събитието да достигне до възможно най-много хора чрез споделяне сред близки, приятели, познати и в градските групи.

Търсят се и доброволци

Община Плевен отправя покана и към всички, които имат възможност и желание доброволно и безвъзмездно да помогнат за провеждането на кампанията в града.