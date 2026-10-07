Гълъб Донев ще участва в заседанията на Еврогрупата и ЕКОФИН в Люксембург

Финансовите министри ще обсъдят пазарната интеграция в ЕС, банковия сектор, публичните финанси и икономическите последици от войната в Украйна

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев ще участва в заседанията на Еврогрупата и на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси – ЕКОФИН, които ще се проведат на 8 и 9 октомври в Люксембург.

В рамките на заседанието на ЕКОФИН цел на Ирландското председателство е да бъде постигнат общ подход по пакета за пазарна интеграция и надзор. Това е ключов етап от изграждането на Съюза на спестяванията и инвестициите в Европейския съюз.

Сред темите в дневния ред е и докладът за конкурентоспособността на банковия сектор на ЕС.

Очаква се министрите да получат актуална информация и да обсъдят икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна. Те ще бъдат информирани и за изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Европейският семестър и публичните финанси също в дневния ред

По време на заседанието ще бъдат разгледани поуките от Европейския семестър 2026, както и Националният средносрочен фискално-структурен план на Чехия за периода 2027–2030 г. с оглед неговото одобрение.

В контекста на предстоящата Конференция на ООН, която ще се проведе от 9 до 20 ноември 2026 г. в Анталия, Турция, Съветът ще приеме заключения относно финансирането на борбата с изменението на климата.

Енергийният пазар и икономиката на еврозоната ще бъдат обсъдени от Еврогрупата

В дневния ред на заседанието на Еврогрупата са включени тенденциите в обменните курсове на валутите, както и годишният преглед на напредъка по отношение на Съюза на капиталовите пазари.

Финансовите министри ще обсъдят още ефективността и ефикасността на публичните финанси и влиянието на енергийните пазари върху икономиката на еврозоната.