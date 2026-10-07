Кметът на Шумен и новият районен мюфтия обсъдиха партньорство и бъдещето на района около Томбул джамия

Проф. Христо Христов и Исмаил Ахмедов поставиха акцент върху образованието, социалните инициативи и подобряването на градската среда

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов проведе първата си официална среща с новия районен мюфтия Исмаил Ахмедов. В разговора участваха още секретарят на Районното мюфтийство Мехмед Мехмедов и Зия Хюсеин.

Основните теми по време на срещата бяха възможностите за съвместна работа в областта на образованието, социалните инициативи и градската среда, както и ролята на институциите за изграждането на ценности, взаимно уважение и добри отношения между различните общности в Шумен.

Исмаил Ахмедов пое ръководството на Районното мюфтийство в Шумен през юли тази година. Той изрази желание да изгради добри и устойчиви отношения с местната власт и останалите институции. Ахмедов сподели и опита си от работата във Варна и диалога, който е поддържал там с общинската и областната администрация и с представители на Българската православна църква.

Нови идеи за пространството около Томбул джамия

Районният мюфтия благодари на проф. Христов за направеното от Община Шумен в района на Томбул джамия. Той посочи поставянето на указателна табела, пешеходната пътека пред джамията и подобряването на инфраструктурата.

Представителите на Районното мюфтийство предложиха да продължи започнатият проект за облагородяване на пространството с парк, алеи и места за отдих с пейки, както и да бъде проучена възможността за изграждане на детска площадка.

Целта е районът да стане по-достъпен и удобен както за живеещите там, така и за посетителите на една от най-разпознаваемите забележителности на Шумен.

През 2025 г. Община Шумен е рехабилитирала около 1200 кв. м от пътните платна пред Томбул джамия, обновила е тротоарите и е обособила паркинг за посетителите, училището и живеещите в района.

Още тогава проф. Христов е посочил като следваща задача облагородяването на пространството около подлеза и връзката от джамията към централната градска част. През март тази година е приключила и цялостната рехабилитация на ул. „Оборище“ и прилежащите участъци.

Между 50 и 100 туристи посещават джамията дневно

По информация на Районното мюфтийство, представена по време на срещата, Томбул джамия се посещава от около 50 до 100 туристи дневно.

Затова е обсъдена възможността пространството около нея постепенно да се развива като добре поддържана и достъпна градска зона както за шуменци, така и за гостите на града.

Образованието и младите хора също бяха сред основните теми

Проф. Христов и Исмаил Ахмедов обсъдиха и Духовното училище „Нювваб“. Кметът представи икономическия потенциал на Шумен, развитието на местния бизнес и необходимостта от добре подготвени кадри, които да намерят професионална реализация в града.

Районният мюфтия представи част от социалната и образователната дейност на Мюсюлманското изповедание, включително инициативите в подкрепа на деца сираци и работата с младите хора.

По време на срещата беше посочено, че в страната функционират четири духовни училища и Висшият ислямски институт, а през това лято близо 450 деца са участвали в летните курсове, организирани от Районното мюфтийство в Шумен.

Кметът и районният мюфтия се обединиха около разбирането, че образованието, социалната ангажираност и грижата за градската среда предоставят конкретни възможности за съвместна работа. Акцент беше поставен и върху изграждането на ценности и духовна култура, взаимното уважение и преодоляването на различията чрез диалог.

Проф. Христо Христов и Исмаил Ахмедов изразиха готовност контактите между Община Шумен и Районното мюфтийство да продължат, а обсъдените идеи да бъдат развивани в конкретни инициативи.