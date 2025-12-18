четвъртък, декември 18, 2025
Последни:
Региона

Ледената пързалка в Хасково отваря врати в петък

Редактор

Ледената пързалка в Хасково ще посрещне първите любители на кънките в петък – 19 декември. Съоръжението, което радва през зимата малки и големи, отново е позиционирано на КСК „Спартак“. Цените за ползване остават непроменени. За децата една сесия с продължителност 1 час е 3 лв., за възрастните – 6 лв., наемна кънки- 3 лв. Запазват се шест сесии за работа на пързалката- първата е в 10,00 часа, а последната започва в 20,00 часа. През миналия зимен сезон, ледената пързалка в Хасково е била посетена от близо 9400 човека, от които 8129 са деца.

Интересно от мрежата

Вижте още

Община Благоевград представи в кв. „Струмско“ възможностите за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди с по-екологични алтернативи

Редактор

Отборът на Община Смолян завоюва първо място на приятелски футболен турнир, организиран от полицията

Редактор

Керана Ангелова представя “Книга за Христо Фотев. Сърцето ми прилича на пристанище” в Бургас

Редактор

Pin It on Pinterest