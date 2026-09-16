Вместо просто да изсипем сос върху сварената паста, можем да завършим двете заедно и да получим много по-добър резултат

Една от най-малките промени при приготвянето на паста може да направи огромна разлика.

Вместо да сварим пастата напълно, да я отцедим и след това да сложим сос отгоре, изваждаме я малко преди да е готова и я прехвърляме директно в тигана със соса.

Там оставяме пастата да завърши готвенето си през последните около две минути.

Добавяме и малко от водата, в която е вряла. Тя съдържа нишесте и помага сосът да стане по-гладък и да се задържи по-добре върху пастата.

Разбъркваме енергично и при необходимост добавяме още малко вода а най-добре ,ако тази вода е водата в ,която е сварена пастата.

Този метод работи както с доматени сосове, така и с по-семпли комбинации със зехтин, масло или сирене.

Важно е пастата да не бъде преварена предварително. Ако е напълно готова още преди да влезе в соса, допълнителното готвене може да я направи прекалено мека.

Последните две минути не изглеждат значими, но точно тогава пастата и сосът се превръщат от две отделни части в едно ястие.

Текст: Жаклин Златанова

Снимки: Pexels.com / The Pasta Times / Serious Eats