Фестивалът на занаятите и изкуствата в Козлодуй събра традиции от България и света

Осмото издание на събитието представи традиционни занаяти, фолклор и местни продукти с участието на гости от пет държави

Фестивалът на занаятите и изкуствата в Козлодуй отново събра майстори, художници, фермерски производители и самодейни състави от различни части на страната. Осмото издание на събитието беше посетено и от заместник-министъра на туризма Георги Тодоров.

По думите му българските традиции и занаяти са важна част от националната идентичност и имат значимо място в туристическото предлагане. Той посочи, че фестивали като този в Козлодуй не само съхраняват културното наследство, но и го превръщат в преживяване, което привлича посетители и създава нови възможности за регионите.

Програмата включваше изложение-базар, фермерски и винен пазар, демонстрации на традиционни занаяти, фолклорни изпълнения и възстановки на български обичаи.

Тази година фестивалът имаше и международно участие. В Козлодуй пристигнаха представители на Полша, Турция, Италия, Косово и Индия. Според заместник-министър Тодоров съчетаването на местните традиции с международния културен обмен допринася за популяризирането на регионите и развитието на културния и фестивалния туризъм.

В рамките на посещението си Георги Тодоров разговаря и с кмета на община Козлодуй Маринела Николова. Сред обсъдените теми беше значението на подобни инициативи за популяризирането на региона и привличането на повече туристи.