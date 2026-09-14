Билетите за Дунав – Ботев Вр вече са в продажба

Русенци приемат Ботев Враца на 19 септември от 14:00 часа на Градския стадион

Билетите за предстоящия двубой между Дунав Русе и Ботев Враца вече са в продажба. Срещата ще се играе в събота, 19 септември, от 14:00 часа на Градския стадион в Русе.

Привържениците на Дунав могат да закупят билети предварително от фен магазина на клуба на ул. „Околчица“ №6. Предвидена е и възможност за онлайн покупка чрез официалния сайт на клуба.

От Дунав отправиха традиционния си призив към феновете преди срещата: „Реката. Градът. Клубът.“