Медицински университет – София откри новата академична година

Здравният министър Катя Ивкова призова бъдещите лекари да съхранят човечността и етиката в медицината

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова приветства първокурсниците, студентите и преподавателите по време на тържественото откриване на академичната 2026/2027 година в Медицински университет – София.

В обръщението си към студентите министър Ивкова изрази надежда, че след завършването си младите медици ще изберат да останат и да работят в България.

„Сигурна съм, че не само сте избрали да учите в Медицинския университет в София, но и че след много години ще изберете да останете да работите в нашата държава, защото Вие сте нашата надежда“, заяви тя.

Здравният министър подчерта високото ниво на преподавателите в университета и напомни на бъдещите лекари, че наред с професионалните знания и умения от особено значение са медицинската етика и човешкото отношение към пациентите.

По думите ѝ всеки пациент и неговите близки ще разчитат не само на експертизата на лекаря, но и на неговата способност да проявява разбиране и човечност.