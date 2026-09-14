Линията на бедност ще се повиши до 443 евро през 2027 г.

Увеличението е с 13,4%, като новият размер ще повлияе върху редица социални помощи и плащания

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) одобри линията на бедност за 2027 г. да бъде 443 евро. Спрямо 2026 г. увеличението е с 13,4%, или 52,37 евро.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова посочи, че по-високата линия на бедност ще доведе до актуализиране на различни видове социални помощи.

Промяната ще се отрази върху месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания, социалните помощи, подкрепата за деца, отглеждани от роднини, близки и приемни семейства, както и върху помощите при инцидентно възникнали нужди след природни бедствия.

Очаква се да се разшири и кръгът на хората, които имат право на социална пенсия за старост и целева помощ за отопление.

За осигуряване на необходимите социални плащания през 2027 г. в бюджета на Министерството на труда и социалната политика ще са нужни допълнителни 93,799 млн. евро.

По представените данни на Евростат за 2026 г. 1,369 млн. български граждани, или 21,2% от населението, живеят с доходи под линията на бедност. Според министър Ефремова спрямо предходната година делът на населението в риск от бедност ще намалее с 0,5 процентни пункта.