В Русе започват консултации за съставите на секционните избирателни комисии

Срещата с политическите партии и коалиции ще се проведе на 18 септември в сградата на Община Русе

Кметът на община Русе Пенчо Милков кани парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК). Срещата се организира на основание чл. 91 от Изборния кодекс.

Консултациите ще се проведат на 18 септември от 10:00 часа в Заседателната зала на третия етаж в сградата на общинската администрация на пл. „Свобода“ №6.

По време на срещата ще бъдат разгледани предложенията за назначаване на членовете на секционните и подвижните избирателни комисии. Те ще участват в организацията и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври 2026 г.

В консултациите могат да се включат и представители на партии и коалиции, които не са парламентарно представени.