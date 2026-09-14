Астана е домакин на най-големия филмов конкурс за изкуствен интелект в света

Филмовият фестивал с изкуствен интелект в Астана (AIFF 2026) се превърна в най-големия международен конкурс в света, посветен на филми, създадени с помощта на изкуствен интелект, привличайки 8067 участия от 125 държави, съобщава кореспондент на информационната агенция

Qazinform .

Казахстан се класира на второ място по брой подадени филми с 829, след Съединените щати с 1395. Индия подаде 702 участия, следвана от Китай с 550 и Южна Корея с 349. В челната десетка се наредиха още Обединеното кралство, Индонезия, Япония, Бразилия и Франция.

Снимка: Ержан Жанибеков/ Qazinform

Близо 40% от филмите, или 3138 участия, изследваха централната тема на фестивала „ Бъдещето, в което си струва да се живее“ . Други 4929 произведения бяха подадени в открития конкурс, който обхваща 19 жанра и няма тематични ограничения.

„Само преди няколко месеца стартирахме международен конкурс и днес получихме над 8000 участия от 125 държави“, каза Алмаз Жали, съосновател и председател на борда на AAIFF. „Това вече не са изолирани експерименти с изкуствен интелект . Виждаме пълноценни филми, сложни истории, герои и цели вселени.“

Снимка: Агибай Аяпбергенов/Казинформ

Според съоснователя и креативен директор на AAIFF Айзатула Хусаин, идеята за фестивала се е появила в Астана през декември 2025 г., тъй като организаторите са очаквали бързия напредък в генеративните видео технологии.

„Вече можем ясно да заявим, че фестивалът за филми с изкуствен интелект в Астана е най-големият фестивал за филми с изкуствен интелект в света , както по отношение на финансирането от 2 милиона долара, така и по броя на подадените заявки“, каза той пред информационна агенция Qazinform . „Навлязохме на пазара в точния момент, точно когато започнаха да се появяват технологии, способни да произвеждат истински филми.“

Снимка: Agybay Ayapbergenov/Kazinform

Кандидатите преминават през няколко етапа на проверка, започвайки с проверки за плагиатство и нискокачествено съдържание, генерирано от изкуствен интелект . Филмите, които преминат първоначалния преглед, се оценяват от специалисти с опит в киното и визуалното разказване на истории. Около 150 произведения ще достигнат до старшия селекционен екип на фестивала, който ще избере 25 финалисти.

Хусаин каза, че стотици кандидатури са произвели силен „уау ефект“, което е направило окончателния подбор особено труден. Той добави, че два филма на казахстански творци вече са сред предварителните фаворити.

Фестивалът предлага награден фонд от 1 милион долара, включително 750 000 долара за основната тематична програма и 250 000 долара в пет отворени категории. Отделен инвестиционен фонд от 1 милион долара е създаден от предприемача и инвеститор Баладжи Сринивасан в подкрепа на обещаващи екипи с изкуствен интелект .

Сринивасан заяви пред информационна агенция Qazinform , че намаляващите производствени разходи биха могли да създадат нови възможности за по-малките езикови общности.

Снимка: Agybay Ayapbergenov/Kazinform

„Всъщност можете да имате съдържание на казахски език“, каза той. „По-малките езикови сфери могат да имат свои собствени филми. Няма да е само Холивуд навсякъде. Ако е на казахски, можете да правите препратки към неща, които хората, които говорят казахски, знаят.“

Представените филми са с обща продължителност над 100 000 минути и са създадени от 4756 режисьори, използващи повече от 80 генеративни модела.

По-рано информационна агенция Qazinform съобщи , че казахстанският анимационен проект KÖLEÑKE (18+), продуциран от творческото обединение Qazaqanimation, е получил Специалната награда на журито на Фестивала на киното, анимацията и технологиите в Портланд (PFCAT) в Съединените щати.

автор: Ержан Жанибеков

източник: qazinform.com