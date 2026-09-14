GuitArt X превръща Пловдив в столица на китарата с Влатко Стефановски и Яманду Коста

Десетото юбилейно издание на GuitArt Festival ще се проведе от 1 до 4 октомври с концерти, мултимедиен спектакъл и международен конкурс за китара

От 1 до 4 октомври 2026 г. Пловдив ще бъде домакин на десетото юбилейно издание на GuitArt Festival – GuitArt X. Фестивалът отбелязва десет години на музикалната сцена с програма, която събира международни китарни виртуози, утвърдени български артисти и представители на различни жанрове.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

„Тя помни“ открива фестивалната програма

На 2 октомври от 19:00 часа в Държавния куклен театър – Пловдив ще бъде представен мултимедийният спектакъл „Тя помни“.

В продукцията участват Мария Каварджикова и Del Padre, а театърът и авторската музика ще бъдат съчетани със съвременен танц и рисуване на живо. Историята поставя във фокуса любовта, паметта и следите, които хората оставят след себе си.

Влатко Стефановски Трио с концерт под звездите

Един от големите акценти в GuitArt X ще бъде концертът на Влатко Стефановски Трио на 3 октомври от 20:00 часа на откритата сцена „Малките конюшни на Царя“.

Балканският китарист и съосновател на легендарната група „Леб и сол“ ще представи характерното си звучене, в което се преплитат рок, джаз, блус, традиционна музика и балкански неравноделни ритми.

Яманду Коста закрива GuitArt X

Финалът на фестивала е на 4 октомври от 19:00 часа в Дом на културата „Борис Христов“. На сцената ще излезе бразилският китарист Яманду Коста (Yamandu Costa) – носител на Latin GRAMMY и виртуоз на седемструнната китара.

Неговата музика обединява choro, samba и música gaúcha с импровизация и богато оркестрово звучене. Концертът в Пловдив е част от европейското турне на музиканта.

Преди него ще се състои и официалното награждаване на лауреатите от International GuitArt Competition 2026.

Билети за основните събития са предвидени в мрежата на Eventim, като за концерта на Влатко Стефановски са обявени редовни и преференциални цени.

С юбилейното си издание GuitArt Festival продължава традицията да среща в Пловдив различни поколения, музикални култури и стилове, превръщайки града в международна сцена за китарното изкуство.