GuitArt X превръща Пловдив в столица на китарата с Влатко Стефановски и Яманду Коста
Десетото юбилейно издание на GuitArt Festival ще се проведе от 1 до 4 октомври с концерти, мултимедиен спектакъл и международен конкурс за китара
От 1 до 4 октомври 2026 г. Пловдив ще бъде домакин на десетото юбилейно издание на GuitArt Festival – GuitArt X. Фестивалът отбелязва десет години на музикалната сцена с програма, която събира международни китарни виртуози, утвърдени български артисти и представители на различни жанрове.
Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.
„Тя помни“ открива фестивалната програма
На 2 октомври от 19:00 часа в Държавния куклен театър – Пловдив ще бъде представен мултимедийният спектакъл „Тя помни“.
В продукцията участват Мария Каварджикова и Del Padre, а театърът и авторската музика ще бъдат съчетани със съвременен танц и рисуване на живо. Историята поставя във фокуса любовта, паметта и следите, които хората оставят след себе си.
Влатко Стефановски Трио с концерт под звездите
Един от големите акценти в GuitArt X ще бъде концертът на Влатко Стефановски Трио на 3 октомври от 20:00 часа на откритата сцена „Малките конюшни на Царя“.
Балканският китарист и съосновател на легендарната група „Леб и сол“ ще представи характерното си звучене, в което се преплитат рок, джаз, блус, традиционна музика и балкански неравноделни ритми.
Яманду Коста закрива GuitArt X
Финалът на фестивала е на 4 октомври от 19:00 часа в Дом на културата „Борис Христов“. На сцената ще излезе бразилският китарист Яманду Коста (Yamandu Costa) – носител на Latin GRAMMY и виртуоз на седемструнната китара.
Неговата музика обединява choro, samba и música gaúcha с импровизация и богато оркестрово звучене. Концертът в Пловдив е част от европейското турне на музиканта.
Преди него ще се състои и официалното награждаване на лауреатите от International GuitArt Competition 2026.
Билети за основните събития са предвидени в мрежата на Eventim, като за концерта на Влатко Стефановски са обявени редовни и преференциални цени.
С юбилейното си издание GuitArt Festival продължава традицията да среща в Пловдив различни поколения, музикални култури и стилове, превръщайки града в международна сцена за китарното изкуство.