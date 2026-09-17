169 години от рождението на Константин Циолковски – един от пионерите на космонавтиката

Ученият полага важни теоретични основи на ракетната техника и космическите полети, а редица негови идеи изпреварват времето си

Преди 169 години е роден Константин Циолковски – учен и изобретател, чиито разработки имат значимо място в историята на ракетната техника и космонавтиката.

Циолковски е роден в село Ижевское в Рязанска област. Като дете вследствие на заболяване губи голяма част от слуха си, което силно ограничава възможностите му за традиционно образование. Той продължава да се обучава самостоятелно, проявявайки особен интерес към математиката и физиката.

На 22-годишна възраст полага изпит за учител и впоследствие преподава математика и физика в Боровск и Калуга. Паралелно с преподавателската си работа развива свои научни идеи, свързани с движението на ракети и възможностите за космически полети.

След Октомврийската революция научната му дейност получава държавна подкрепа, а през 1932 г. Циолковски е награден с Орден „Трудово червено знаме“.

През живота си той публикува около 150 научни труда и оставя стотици непубликувани ръкописи. Част от концепциите му за ракетното движение и изследването на Космоса впоследствие оказват влияние върху развитието на практическата космонавтика.