Българо-турската търговско-индустриална камара и Confindustria Bulgaria обсъдиха нови бизнес инициативи

Представители на двете организации разговаряха в София за сътрудничество в областта на човешкия капитал, енергетиката, индустрията, инфраструктурата и строителството

Представители на Българо-турската търговско-индустриална камара (BULTISAD) и Confindustria Bulgaria проведоха бизнес среща в офиса на BULTISAD в София.

Основни теми в разговорите бяха възможностите за партньорство в сферата на човешкия капитал и пазара на труда, енергетиката, индустрията, инфраструктурата и строителството. Обсъдени бяха също организирането на съвместни бизнес инициативи, създаването на нови контакти и обменът на експертиза.

От страна на BULTISAD в срещата участваха Бурхан Немутлу, М. Емрах Сазак и Мая Бласкова, а Confindustria Bulgaria беше представена от Нунцианте Кораджо, Роберто Санторели, Джовани Мартинели, Невена Сендрева, Мария Луиза Мерони, Мариела Панева, Ева Ангелова-Николова, Красимир Костадинов и Кирил Савов.

Двете организации обсъдиха възможности за развитие на бъдещи съвместни инициативи в София, Истанбул и Италия. Бурхан Немутлу и Нунцианте Кораджо заявиха намерение за разширяване и укрепване на партньорството между организациите.

В знак на взаимно уважение и готовност за бъдещо сътрудничество двамата председатели си размениха възпоменателни плакети. Срещата постави акцент върху развитието на нови бизнес контакти и бъдещи проекти между компании и организации от България, Турция и Италия.