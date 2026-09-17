Пеканов: България очаква да получи голяма част от последните 1,8 млрд. евро по ПВУ

Искането за петото плащане трябва да бъде изпратено до Европейската комисия до 30 септември

България очаква да получи голям процент от оставащите средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов по време на изслушване в парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

До 30 септември страната трябва да подаде последното, пето искане за плащане по ПВУ. Пълната му стойност е 1,8 млрд. евро, а изпълнението е обвързано с общо 59 етапа и цели – 49 инвестиции и 10 реформи.

Пеканов подчерта, че точният размер на сумата, която България ще получи, не може да бъде определен предварително, тъй като предстои оценка от Европейската комисия. По думите му има отделни неизпълнени елементи, които могат да доведат до удържане на част от средствата.

Сред посочените проблеми са неизбирането на пети член на Антикорупционната комисия, делът на обществените поръчки с един оферент, броят на обученията за дигитални умения и незавършеният в срок индустриален парк в Свищов. Вицепремиерът обаче заяви, че не очаква удръжките да бъдат в голям размер.

Според Пеканов плащането по петото искане се очаква до края на 2026 г., като конкретният момент – в края на ноември или началото на декември – ще зависи от процедурата по оценка на Европейската комисия.