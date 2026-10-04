Илин Савов поздрави българския полицейски отбор по волейбол за сребърния медал от Европейското първенство

България завърши на второ място на 12-ото Европейско полицейско първенство по волейбол за мъже в София

Илин Савов поздрави българския полицейски отбор по волейбол за отличното представяне и спечеленото второ място на 12-ото Европейско полицейско първенство по волейбол за мъже, проведено в София.

„Поздравления за българския полицейски отбор по волейбол за отличното представяне и заслуженото второ място на Европейското първенство. Дисциплина, характер и силен отборен дух – качества, които носят успех както в спорта, така и в професията. Гордеем се с вас и достойното представяне на България!“, заяви Савов.

Българският тим стигна до големия финал след отлично представяне по време на турнира. В решаващия двубой националите се изправиха срещу Германия, но отстъпиха с 0:3 и завоюваха сребърните медали.

В крайното класиране Германия зае първото място, България завърши втора, а Чехия се нареди на трета позиция.

На церемонията по награждаването и официалното закриване на първенството присъстваха Елен Мари Брунхайм – вицепрезидент на USPE, Кади Вердщайм – член на изпълнителното бюро, Борислав Кьосев – вицепрезидент на Българската федерация по волейбол, Иво Велчев – главен секретар на USPE, комисар доц. д-р Милорад Йорданов – заместник-ректор на АМВР, и Иво Христов – директор на Центъра за бойна подготовка и спорт към АМВР.