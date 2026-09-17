Иранското посолство коментира думите на Урсула фон дер Лайен за цената на кризата в Ормузкия проток

Техеран поставя въпроса дали ЕС е можел да води по-независима политика, докато председателят на ЕК акцентира върху зависимостта от вносни изкопаеми горива

Посолството на Иран в България коментира изказване на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, според което от началото на конфликта и затварянето на Ормузкия проток вносът на изкопаеми горива е струвал на ЕС допълнителни 90 млрд. евро. Тази сума действително беше посочена от фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза на 16 септември.

От иранското посолство поставят въпроса дали Европейският съюз е можел да заеме по-независима и балансирана позиция спрямо кризата около Иран и Ормузкия проток, вместо, по тяхната оценка, да следва подхода на Съединените щати. Това представлява позиция на иранската страна, а не част от изказването на фон дер Лайен.

В речта си председателят на ЕК свърза допълнителните разходи преди всичко със зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива. Според нея ЕС трябва да увеличи използването на произведена в Европа енергия, включително възобновяема и ядрена, и да ускори електрификацията. Комисията изчислява, че подобен преход би могъл да намали сметката за внос на изкопаеми горива с около 260 млрд. евро годишно.

Иранската дипломатическа мисия от своя страна акцентира върху дипломатическата роля на ЕС и икономическите последствия от геополитическите конфликти – по-високи разходи за енергия, нарушения във веригите за доставки и натиск върху европейските пазари.

По-рано самата фон дер Лайен приветства постигнатото през юни споразумение между САЩ и Иран и заяви, че възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток е важно за регионалната стабилност и световната икономика.