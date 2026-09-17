София ще кандидатства за домакинство на ЕвроВолей 2030

Любомир Ганев обяви новата цел след силния интерес към Европейското първенство по волейбол през 2026 г.

София ще кандидатства за домакинство на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2030 г. Това обяви президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев по време на тържественото заседание на Столичния общински съвет за Деня на София.

Ганев благодари на кмета Васил Терзиев за партньорството при организацията на ЕвроВолей 2026. По думите на президента на БФВ настоящото домакинство е донесло инвестиции за около 20 млн. евро в София.

Заявката за ново домакинство идва след двубоя България – Полша, спечелен от националите с 3:2. Срещата в „Арена 8888 София“ привлече 13 186 зрители, като беше отчетен рекорд по посещаемост за шампионата.

Повод за изказването на Ганев беше и връчването на Почетните знаци на Столичната община на представители на българския волейбол. Отличени бяха мъжкият национален отбор и националният отбор за девойки до 19 години.

Така, докато ЕвроВолей 2026 все още продължава, Българската федерация по волейбол вече поставя следващата голяма цел – София отново да посрещне европейския волейболен елит през 2030 г.