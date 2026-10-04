69 години от изстрелването на „Спутник-1“ – първия изкуствен спътник на Земята

На 4 октомври 1957 г. Съветският съюз поставя началото на космическата ера и отваря пътя към изследването на Космоса

На 4 октомври 1957 година започва нова епоха в историята на човечеството. Съветският съюз успешно извежда в околоземна орбита „Спутник-1“ – първия изкуствен спътник на Земята.

В 22:28 часа московско време ракетата-носител Р-7, създадена под ръководството на съветския конструктор Сергей Корольов, излита от космодрума Тюратам, по-късно преименуван на Байконур. Малко повече от пет минути след старта спътникът се отделя от ракетата и започва да излъчва своите прочути радиосигнали – „Бийп! Бийп!“.

Още на следващия ден – 5 октомври 1957 г., вестник „Правда“ съобщава за успешното изстрелване и информира, че спътникът се движи по елиптична траектория около Земята.

83,6 килограма, които променят историята

„Спутник-1“ представлява алуминиева сфера с диаметър 58 сантиметра и тегло 83,6 килограма, оборудвана с четири антени и два радиопредавателя. Зад сравнително простата му конструкция стои огромният труд на съветски учени, инженери и работници.

Спътникът извършва една обиколка около Земята за приблизително 96 минути, а сигналите му са приемани от радиолюбители по целия свят.

Радиопредавателите работят около три седмици, докато самият „Спутник-1“ остава в орбита 92 дни. За това време той извършва 1440 обиколки около Земята, изминавайки приблизително 60 милиона километра.

Полетът му приключва на 4 януари 1958 година, когато спътникът навлиза в плътните слоеве на атмосферата и изгаря.

Началото на космическата ера

Историческата мисия позволява да бъдат проверени редица изчисления и технически решения, необходими за бъдещите космически полети.

Наблюденията на „Спутник-1“ дават на учените и нова информация за плътността на горните слоеве на атмосферата и разпространението на радиовълните в йоносферата.

Изстрелването се превръща в триумф на съветската наука и инженерство и в постижение със значение за цялото човечество. То показва, че пътят отвъд Земята вече е възможен и поставя началото на епоха, която впоследствие ще доведе до полета на Юрий Гагарин, изследването на Луната и други планети и създаването на орбитални станции.

Днес, 69 години след историческото изстрелване, спътниците са неизменна част от съвременния живот – използват се за комуникации, телевизионно излъчване, навигация, прогнозиране на времето и наблюдение на климатичните промени.

Но в историята „Спутник-1“ завинаги остава първият – малката метална сфера, с която на 4 октомври 1957 година започва космическата ера.