България U19 започна подготовка за международния турнир „Стеван Вилотич – Челе“ в Сърбия

22-ма футболисти от 18 клуба са повикани за срещите със Сърбия, Унгария и Румъния

Националният отбор на България до 19 години започна подготвителен лагер преди участието си в международния турнир „Стеван Вилотич – Челе“ в Сърбия.

За лагера са повикани общо 22-ма футболисти от 18 клуба. Петнадесет от младите национали се развиват в български отбори, а седем играят в чужбина.

Най-много представители има ЦСКА – трима. Левски и Септември са с по двама футболисти, а свои състезатели в националния тим имат още Лудогорец, Черно море, Марек, Черноморец Бургас, Рилски спортист, Вихрен, Ботев Пловдив и Ботев Враца.

Седемте легионери пристигат от италианските Лече, Реджина и Каляри, испанския Реал Мурсия, хърватския Динамо Загреб, гръцкия ОФИ Крит и английския Уест Хем.

България U19 ще изиграе три срещи по време на турнира. Първият двубой е срещу домакина Сърбия на 24 септември от 16:00 часа в Суботица. На 26 септември от 16:00 часа националите ще срещнат Унгария в Сента.

Последният мач е срещу Румъния на 29 септември от 14:30 часа, отново в Сента.

Турнирът ще даде възможност на младите български футболисти да натрупат международен опит в три последователни срещи срещу силни европейски съперници.