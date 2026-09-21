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Света

Китай разширява международното приложение на навигационната система „Бейдоу“

Недялко Тенев

Пекин насочва усилията си към по-широко използване на технологията и изграждане на международна екосистема около китайската сателитна навигация

Китай ускорява международното разпространение на своята спътникова навигационна система „Бейдоу“ (BeiDou), като разширява предлагането на свързани с нея продукти, технологии и приложения на световните пазари.

По представените данни услугите на системата вече достигат до над 200 държави и региона, а продукти, базирани на технологията „Бейдоу“, се изнасят в повече от 140 държави и региона.

„Бейдоу“ е китайската глобална навигационна спътникова система и е сред четирите основни глобални GNSS системи наред с американската GPS, европейската Galileo и руската GLONASS.

Особено активно технологията се разпространява в държавите, участващи в инициативата „Един пояс, един път“. Според представената информация приложенията и продуктите, свързани с „Бейдоу“, вече заемат 58% от съответния пазар в тези страни.

Китай постепенно променя и подхода си към международното развитие на системата. Фокусът се измества от разширяването на географското присъствие към по-задълбочено внедряване на технологията в различни икономически сектори и изграждане на цялостна екосистема от услуги и приложения.

Развитието на международното приложение на „Бейдоу“ е част от стремежа на Китай да разширява използването на собствените си високотехнологични решения извън страната и да увеличава ролята им в глобалната цифрова инфраструктура.

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