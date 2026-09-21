Китайският президент Си Дзинпин ще бъде на държавно посещение в САЩ от 23 до 25 септември по покана на американския президент Доналд Тръмп, съобщи говорител на китайското Министерство на външните работи в понеделник.

Говорителят на Министерството на външните работи Гуо Дзякун представи подробности за предстоящото посещение на Си Дзинпин на пресконференция по-късно в понеделник.

„По покана на американския президент Доналд Тръмп президентът Си Дзинпин ще бъде на държавно посещение в САЩ. По време на визитата президентът Си Дзинпин и президентът Доналд Тръмп ще проведат задълбочен обмен на мнения относно китайско-американските отношения, както и по важни въпроси, свързани със световния мир и развитие. Дипломацията на високо равнище играе незаменима роля за осигуряването на стратегическа насока в китайско-американските отношения. Взаимните посещения на лидерите на двете страни в рамките на половин година имат историческо и знаково значение“, каза Гуо.

„Китай е готов да работи със САЩ за обогатяване на съдържанието на конструктивните китайско-американски отношения, основани на стратегическа стабилност, за укрепване на диалога и сътрудничеството, за подходящо управление на различията, за осигуряване на повече ползи за народите на двете страни и за насърчаване на световния мир, стабилност и просперитет“, добави той.

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Източник: CCTVPlus