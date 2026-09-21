Властите в Иран затвориха Френския езиков център в Техеран

Техеранската прокуратура твърди, че центърът е използвал образователната си дейност за създаване на контакти и подпомагане на специалисти да напуснат страната

Френският езиков център в Техеран (CLF) е бил запечатан по съдебно разпореждане, съобщават ирански източници, позовавайки се на прокуратурата в Техеран.

Центърът е свързан с френската културна дейност в Иран и предлага обучение по френски език, подготовка и провеждане на официални езикови изпити като TCF и DELF/DALF, обучение на преподаватели и услуги, свързани с образование във Франция.

Според разпространеното съобщение на прокуратурата в Техеран, властите обвиняват центъра, че е използвал езиковото обучение като прикритие за „идентифициране, създаване на мрежи и улесняване на напускането на страната от представители на иранския елит“.

Прокуратурата твърди още, че под прикритието на образователна дейност са осъществявани проекти, които според иранските власти са били насочени срещу иранско-ислямската култура и националната сигурност.

В предоставената информация не са посочени конкретни доказателства в подкрепа на тези обвинения, нито позиция на френските власти или на самия езиков център.

Твърдението, че Франция през последните години води „враждебна политика“ спрямо Иран, също представлява позиция, изложена в иранския материал, а не независимо установен факт.