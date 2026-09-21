Военни формирования ще участват в честванията за 118 години от Независимостта на България

Велико Търново отново ще бъде център на националните тържества на 22 септември, церемонии са предвидени и в София, Варна, Бургас и редица други градове

Представителни формирования от Въоръжените сили ще участват в тържествените церемонии в страната по повод 118-ата годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България на 22 септември.

Център на националните чествания по традиция ще бъде Велико Търново. Празничната програма в старата столица продължава няколко дни, а кулминацията е на 22 септември.

В 9:00 часа в двора на църквата „Св. 40 мъченици“ ще бъде извършен водосвет и поръсване на бойното знаме на Националния военен университет „Васил Левски“ и знамената на държавни и общински институции. От 10:30 часа на Царевец е предвиден тържествен военен ритуал с издигане на националното знаме, след което ще бъдат поднесени венци и цветя пред Пирамидата на Независимостта. Началният час на церемонията на Царевец се потвърждава и от публикуваната програма за честванията.

От 13:30 часа Представителният ансамбъл на Въоръжените сили ще изнесе празничен концерт пред сградата на Община Велико Търново. Вечерта от 19:30 часа на площад „Цар Асен I“ ще започне тържествената проверка в чест на Независимостта, предшествана от демонстрация на строеви хватки с оръжие от представителна част на НВУ.

В София официалното честване започва в 11:00 часа пред Паметника на Независимостта на площад „Княз Александър I“. В програмата участва Националната гвардейска част. Столичната община потвърждава часа и мястото на церемонията. В 12:00 часа е предвидена тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската администрация.

В Варна честването, организирано с участието на Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия, започва в 10:00 часа на площад „Независимост“.

В Бургас военнослужещи от различни формирования ще участват в проявите от 10:30 часа на площад „Атанас Сиреков“. От 11:00 часа пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк ще бъдат положени венци и цветя.

Военнослужещи от Сухопътните войски ще участват в празнични ритуали и във Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Благоевград, Враца, Сандански, Свищов, Шумен, Сливен, Русе, Горна Оряховица и Елин Пелин. Във Враца например церемонията започва в 10:00 часа на площад „Христо Ботев“ с издигане на националния флаг с участието на военнослужещи. В Сливен общоградският ритуал е от 11:00 часа на площад „Хаджи Димитър“.

Военнослужещи от Военновъздушните сили ще се включат и в празничния ритуал в Ямбол.