„МаГаТа фест“ идва в „Слатина“ с 1000 безплатни компостера за домакинствата

Жителите на София ще могат да предадат различни видове отпадъци на едно място и да получат компостер за дома си

Есенното издание на „МаГаТа фест“ ще се проведе тази събота, 19 септември, в район „Слатина“ в София. Между 10:00 и 15:00 часа на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №13 гражданите ще могат да предадат различни видове ненужни вещи и отпадъци и да се включат в инициативи за повторна употреба и домашно компостиране.

Към кампанията се присъединява сдружение Гората.бг, което ще предостави 1000 безплатни домакински компостера. Предварително записване не е необходимо – желаещите ще попълват на място кратка форма с данни за получателя и адрес.

Паралелно с това продължава програмата на Столичната община „Компостирай вкъщи“. Гражданите, които вече са заявили съд за къща с дворно пространство, ще могат да го получат от мобилната площадка. На място ще се приемат и нови заявления от собственици на къщи с дворове.

По време на феста ще бъдат обособени пунктове за едрогабаритни и опасни битови отпадъци, стари лекарства и живачни термометри, бои и химикали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, текстил и обувки, автомобилни гуми, както и опаковки от метал, хартия и пластмаса.

Екипът на сдружение „За Земята“ ще дава практически съвети за компостиране и рециклиране. В инициативата ще се включи и сдружение „Рето – Надежда“ с базара за повторна употреба „Остави и вземи“, където посетителите могат да дарят запазени дрехи и вещи или да вземат нещо, което ще им бъде полезно.

Следващите издания на „МаГаТа фест“ са планирани за 26 септември в район „Подуяне“ и 3 октомври отново в „Слатина“, на паркинга пред бившия хотел „Плиска“, като последната локация е удобна и за жителите на район „Изгрев“.