Габрово прие координационен механизъм за реакция при инциденти с деца и непълнолетни

Шест институции обединяват усилията си за превенция и по-бърза реакция при противообществени прояви и престъпления

В Габрово официално беше приет предложеният от кмета Таня Христова местен координационен механизъм за взаимодействие при инциденти, противообществени прояви и престъпления с участие на малолетни и непълнолетни. Инициативата надгражда предприетите по-рано през септември действия на общината за по-координирана работа между институциите в областта на превенцията.

За прилагането на механизма е подписано споразумение между Община Габрово, ОДМВР – Габрово, Дирекция „Социално подпомагане“, Регионалното управление на образованието, Регионалната здравна инспекция и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Предвижда се при конкретни случаи институциите да действат координирано и своевременно, като всяка от тях се включва според своите правомощия. Основната цел е подобряване на превенцията и взаимодействието при работа с деца и техните семейства.

Институциите вече работят по конкретен случай на противообществена проява, извършена от непълнолетно лице, по който е образувано досъдебно производство. По информация на общината на лицето преди са били налагани възпитателни мерки, включително общественополезен труд, а предстои Местната комисия да предложи по-тежка възпитателна мярка. Образуваното досъдебно производство не означава установена вина.

Междувременно в кв. „Бичкиня“ е засилено полицейското присъствие, включително чрез пешеходни обходи, като към момента обстановката се определя като спокойна. Общината ще предостави помещение в квартала, което да се използва от районния полицейски инспектор, обществените възпитатели и останалите институции, работещи с децата.

Предвижда се и по-активно включване на спорта в превенцията на агресивното поведение. За целта е насрочена среща на Местната комисия със спортните клубове в Габрово.

Очаква се Общинският съвет да представи пред обществеността и финален проект за промени в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурността на територията на общината.